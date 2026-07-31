Бюджетные смартфоны будут становиться только хуже: эксперты назвали 4 причины (фото)

Производители будут экономить на процессорах, модемах, экранах и камерах, чтобы оставаться в бюджетной нише, а иначе придется поднимать цены.

Эксперты назвали четыре основных компонента, которые, возможно, не получат ожидаемого обновления из-за более высокой стоимости. Об этом они написали на страницах СМИ bgr.com.

Процессоры

Смартфон Galaxy A35 Фото: gsmarena.com

Модельный год 2025-2026 преподнес несколько сюрпризов, поскольку, по сообщениям, Apple и Samsung продемонстрировали высокие продажи iPhone 17 и Galaxy S26. Это привело к увеличению спроса на чипы флагманского уровня от тех же производителей, которые уже работают сверхурочно над изготовлением чипов для обработки ИИ. В то же время спрос на продукты среднего и нижнего ценового сегмента снизился.

Вероятно, значительное количество телефонов стоимостью менее 500 долларов, использующих те же системы на кристалле (SoC) от Qualcomm и MediaTek, что и в предыдущие годы. Даже если какой-то компонент заменят, маловероятно, что мы увидим существенное повышение производительности, пишут специалисты.

Відео дня

Тем временем Samsung, крупнейший производитель Android-смартфонов, перевел большинство своих устройств среднего ценового сегмента Galaxy A с чипов сторонних производителей на собственные Exynos. Эти телефоны показывают результаты, соответствующие их бюджетному ценовому уровню, поэтому не стоит ожидать существенных изменений, уверены авторы.

Беспроводные модемы и связь

Смартфон Google Pixel 6а Фото: Android Central

Чипы, которые телефон использует для приема и передачи данных через Bluetooth, Wi-Fi, сотовые сети и различные другие протоколы, очень важны. Модемы обычно не указываются в технических характеристиках, но производители Android-смартфонов могут выбирать, где они будут поставляться.

Например, в 2021 году сообщилось о значительном количестве владельцев Google Pixel 6, столкнувшихся с многочисленными проблемами со связью из-за модема Samsung 5G. Поскольку цены на оперативную память и хранилище сильно влияют на прибыль, ажиотаж вокруг технических характеристик означает, что сокращение расходов в этом плане не обязательно исключено.

Если вы собираетесь приобрести бюджетный Android-смартфон, посмотрите, можете ли вы воспользоваться политикой возврата и обмена, чтобы проверить связь в проблемных местах, советуют эксперты.

Дисплеи

Дисплей смартфона poco x7 Фото: gsmarena.com

Дисплей с разрешением 1080p, использующий какую-либо технологию OLED, стал обязательным условием для телефона за 400 долларов. Возможно, бренды будут использовать старые технологии LCD в моделях стоимостью около 200 долларов. Не стоит ожидать, что это изменится, пока цены на оперативную память остаются высокими. Хорошая новость заключается в том, что производство и поставки бюджетных дисплеев текущего поколения стабильны.

Кроме того, в сегменте смартфонов стоимостью менее 1000 долларов используются дисплеи с разрешением от 1080p до 1440p. В качестве примера можно привести Nothing Phone 4a, хотя эта компания снижает цены по сравнению с конкурентами, чтобы сосредоточиться на расширении своей клиентской базы.

Камеры

Камеры смартфона POCO C71 Фото: Gadgets360

Дешевые телефоны, вероятно, продолжат использовать посредственные многокамерные системы с дополнительным 2-мегапиксельным или 5-мегапиксельным сенсором, расположенным перед макрообъективом, или в монохромном режиме для наложения дополнительной информации о яркости на изображение с основной камеры. В ценовом диапазоне около 500 долларов количество мегапикселей может остаться высоким, но размер сенсора останется довольно небольшим — чем больше ячейки в сенсоре, тем больше света он может донести и тем точнее информация о цвете. Качество селфи-камеры в этом ценовом сегменте также вызывает вопросы.

Следует помнить, что производители будут отдавать приоритет определенным характеристикам по сравнению с другими как по структурным причинам (т.е., важность компонента для общего пользовательского опыта смартфона), так и по более временным причинам. Резкое повышение цены на сенсор камеры потребует альтернативы в большинстве доступных по цене смартфонов.

На рынках, где представлено больше вариантов и различий, наиболее интересная динамика компонентов может заключаться в противостоянии технологий камеры и универсальных телефонов массового сегмента. Например, бюджетные игровые телефоны известны своими высокими результатами в 3D-бенчмарках; менее известны они своими возможностями в области фотосъемки.

Ранее писали о том, что смартфон за 330 долларов снимает не хуже флагмана за 1200 долларов. Действительно ли флагман, который стоит в 4 раза дороже, снимает в 4 раза лучше, или же камеры бюджетных моделей наконец-то догоняют флагманские сенсоры?..