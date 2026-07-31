Смартфон за 330 долларов снимает не хуже флагмана за 1200 долларов: тесты удивили (фото)

Действительно ли флагман, который стоит в 4 раза дороже, снимает в 4 раза лучше, или же камеры бюджетных моделей наконец-то догоняют флагманские сенсоры?..

Эксперт tomsguide.com протестировал два совершенно разных смартфона в реальных условиях, чтобы увидеть, есть ли существенные различия в качестве их камер. Вот, к какому выводу он пришел…

Тестировщик взял смартфон TCL NXTPAPER 70 Pro за 330 долларов, который может похвастаться привлекательной ценой, и iPhone 17 Pro Max за 1200 долларов, который по считается одним из лучших телефонов на рынке.

Специалист задался вопросом: действительно ли флагман, который стоит в 4 раза дороже, снимает в 4 раза лучше, или же камеры бюджетных моделей наконец-то догоняют флагманские сенсоры?

Технические характеристики:

Row 0 - Cell 0 TCL NXTPAPER 70 Pro iPhone 17 Pro Max Price $329 $1,199 Main Camera 50MP 48MP (f/1.78) Ultrawide 8MP 48MP (f/2.2) Telephoto N/A 48MP (f/2.8) with 4x optical zoom Selfie 32MP 18MP (f/1.9)

Сняв 25 фото на одних и тех же локациях в одинаковых условиях, автор пришел к следующем выводам: iPhone 17 Pro Max значительно превосходящий камерофон, нежели любой другой "бюджетник". Однако TCL NXTPAPER 70 Pro доказывает, что доступные телефоны могут делать довольно качественные снимки на уровне флагмана при условии, что освещение будет идеальным.

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Фото, сделанное на iPhone 17 Pro Max Фото, сделанное на TCL NXTPAPER 70 Pro

Эти дополнительные 870 долларов действительно окупаются за счет универсальности и четкой детализации сверхширокоугольного специального телеобъектива iPhone с высоким разрешением и оптической поддержкой, который дает пользователю огромную свободу кадрирования без потери деталей и четкости. В то же время его непревзойденная производительность при слабом освещении продолжает подчеркивать самую большую разницу между ультрабюджетными телефонами и моделями высшего уровня.

Фото, сделанное на iPhone 17 Pro Max Фото, сделанное на TCL NXTPAPER 70 Pro

В то время как iPhone прекрасно снимает едва ли не в полной темноте, TCL изо всех сил пытается собрать свет, оставляя темные сцены плоскими, зернистыми или силуэтными. Но если человек снимает в основном при дневном свете, TCL обеспечивает хорошее качество, однако с точки зрения круглосуточной надежности и мощности кадрирования iPhone 17 Pro Max по-прежнему лидирует.

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