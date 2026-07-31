Смартфон за 330 доларів знімає не гірше за флагман за 1200 доларів: тести здивували (фото)

Чи справді флагман, який коштує в 4 рази дорожче, знімає в 4 рази краще, чи, може, камери бюджетних моделей нарешті наздоганяють флагманські сенсори?..

Експерт tomsguide.com протестував два абсолютно різні смартфони в реальних умовах, щоб з’ясувати, чи є суттєві відмінності в якості їхніх камер. Ось до якого висновку він дійшов…

Тестувальник взяв смартфон TCL NXTPAPER 70 Pro за 330 доларів, який може похвалитися привабливою ціною, та iPhone 17 Pro Max за 1200 доларів, який вважається одним із найкращих телефонів на ринку.

Фахівець поставив собі запитання: чи справді флагман, який коштує в 4 рази дорожче, знімає в 4 рази краще, чи, можливо, камери бюджетних моделей нарешті наздоганяють флагманські сенсори?

Технічні характеристики:

Row 0 - Cell 0 TCL NXTPAPER 70 Pro iPhone 17 Pro Max Price $329 $1,199 Main Camera 50MP 48MP (f/1.78) Ultrawide 8MP 48MP (f/2.2) Telephoto N/A 48MP (f/2.8) with 4x optical zoom Selfie 32MP 18MP (f/1.9)

Зробивши 25 фотографій у тих самих локаціях за однакових умов, автор дійшов таких висновків: iPhone 17 Pro Max — це камерофон, що значно перевершує будь-який інший "бюджетник". Однак TCL NXTPAPER 70 Pro доводить, що доступні телефони можуть робити досить якісні знімки на рівні флагмана за умови, що освітлення буде ідеальним.

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Фото, зроблене на iPhone 17 Pro Max Фото, зроблене на TCL NXTPAPER 70 Pro

Ці додаткові 870 доларів дійсно окупаються завдяки універсальності та чіткій деталізації надширококутного спеціального телеоб'єктива iPhone з високою роздільною здатністю та оптичною стабілізацією, який надає користувачеві величезну свободу кадрування без втрати деталей і чіткості. Водночас його неперевершена продуктивність у умовах слабкого освітлення продовжує підкреслювати найбільшу різницю між ультрабюджетними телефонами та моделями найвищого рівня.

Фото, зроблене на iPhone 17 Pro Max Фото, зроблене на TCL NXTPAPER 70 Pro

У той час як iPhone чудово знімає майже в повній темряві, TCL щосили намагається зібрати світло, через що темні сцени виходять плоскими, зернистими або силуетними. Але якщо користувач знімає переважно при денному світлі, TCL забезпечує хорошу якість, проте з точки зору цілодобової надійності та потужності кадрування iPhone 17 Pro Max, як і раніше, лідирує.

Раніше ми повідомляли, що експерти рекомендують моделі від Samsung та Hisense. Телевізори Samsung S90F OLED, Hisense U65QF та Hisense U75QG були протестовані в лабораторних умовах, і експерти були в повному захваті.