Найкращі телевізори з HDMI 2.1: експерти рекомендують моделі від Samsung та Hisense (фото)

Телевізори Samsung S90F OLED, Hisense U65QF та Hisense U75QG були протестовані в лабораторних умовах, і експерти були в повному захваті.

Фахівці tomsguide.com протестували телевізори з HDMI 2.1 і вибрали три моделі, які здатні впоратися з будь-якими іграми для консолей, спортивними трансляціями та фільмами.

Телевізор Samsung S90F OLED

Samsung S90F має чотири порти HDMI 2.1, а також частоту оновлення 120 Гц, що підходить для консольних ігор, та Samsung Gaming Hub, який входить до складу Tizen OS. Якщо підключити консоль до одного з чотирьох портів, хаб розпізнає її та створить ярлик швидкого запуску, за допомогою якого можна повернутися до ігор із меню телевізора. Це автоматично активує ігровий режим S90F, який оптимізує продуктивність для ігрової сесії.

Телевізор Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

Під час лабораторних тестів експерти виявили, що телевізійна панель чудово справляється з яскравим освітленням і має чудову передачу кольорів. Екран добре передає контраст, тож якщо ігри яскраві або "мультяшні", наприклад, Mario, зображення буде чудовим.

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Фільми, телешоу та спортивні трансляції також виглядали чудово під час тестування, але саме під час ігор на Nintendo Switch 2 та PS5 тестувальники відчули, що S90F повністю розкриває свій потенціал. Вони протестували модель з іграми Armored Core 6 та Elden Ring Nightmare, і розмиття не спостерігалося, оскільки частота оновлення 120 Гц відповідає частоті оновлення консолей.

Hisense U65QF

Хоча порти HDMI 2.1 є звичним явищем для флагманських телевізорів, недорога модель Hisense U65QF отримала два таких порти. Це на два менше, ніж у Samsung S90F, але загальна кількість входів HDMI становить чотири завдяки двом портам HDMI 2.0.

Цього достатньо, щоб підключити дві консолі та залишити ще два вільні порти для потокових пристроїв. Звісно, було б непогано, якби всі чотири підтримували новий стандарт, але це гідний компроміс для телевізора, який коштує менше половини ціни Samsung S90F.

Телевізор Hisense U65QF в інтер'єрі Фото: Hisense

На екрані з технологією Mini-LED кольори виглядали чудово, а тести показали, що точність передачі кольорів можна порівняти з S90F — набагато дорожчим телевізором. Іноді в темних сценах з’являлися відблиски, але не настільки сильні, щоб відволікати від того, що відбувається.

Крім того, є одна перевага перед телевізором Samsung: частота оновлення. U65QF підтримує 144 Гц, чого більш ніж достатньо для всіх ігор на консолях і достатньо для ігор на ПК, перегляду спортивних трансляцій або фільмів із динамічним сюжетом. Недолік полягає в тому, що час відгуку становить 13,1 мс порівняно з 9,1 мс у S90F. У змагальних іграх це може мати значення, але в одиночних локальних іграх ви цього практично не помітите. Особливо якщо увімкнути автоматичний режим низької затримки для зменшення лагу.

Hisense U75QG

Тести показали, що цей телевізор надзвичайно яскравий — утричі яскравіший, ніж Hisense U65QF та Samsung S90F. Це неймовірне досягнення для недорогої моделі. Експерти також зазначили, що U75QG усуває недолік U65QF: він оснащений чотирма портами HDMI 2.1 замість двох.

Телевізор Hisense U75QG Фото: tomsguide.com

Час відгуку склав 9,8 мс, порівняно з 9,1 мс у Samsung S90F. Так, він трохи повільніший, але не суттєво. До того ж Hisense U75QG на кілька сотень доларів дешевший, ніж модель Samsung.

У нього найвища частота оновлення серед усіх телевізорів у цьому огляді — вона сягає 165 Гц. Цього більш ніж достатньо, якщо телевізор не використовувати для ігор на ПК. Крім того, він працює на програмному забезпеченні Google TV — одній із найпростіших у використанні платформ для смарт-телевізорів.

"Єдине застереження: не ставте Hisense U75QG під прямими сонячними променями. Він має антиблікове покриття, але ми виявили, що воно не дуже ефективне проти спрямованого світлового потоку", — попередили тестувальники.

Раніше ми писали про те, чи варто купувати телевізори LG у 2026 році. Можливо, OLED-телевізори LG не такі яскраві, як QD-OLED-панелі Samsung, і в таких аспектах, як масштабування, LG відстає від моделей Sony. Однак можна стверджувати, що вони є найбільш універсальними.