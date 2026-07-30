Чи варто купувати телевізори LG у 2026 році: що в них хорошого, а що поганого (фото)

Можливо, OLED-телевізори LG не такі яскраві, як QD-OLED-панелі Samsung, і в таких аспектах, як масштабування, LG поступається моделям Sony. Однак можна стверджувати, що вони є найбільш універсальними.

Експерти Tom’s Guide неодноразово тестували телевізори компанії LG. Вони проаналізували їхні основні характеристики та визначили сильні й слабкі сторони.

Ціноутворення

LG випускає як РК-, так і OLED-телевізори, але за останнє десятиліття бренд повністю завоював сегмент OLED.

Оскільки компанія є світовим лідером з продажу, можна з упевненістю сказати, що LG визначає цінову політику на OLED-телевізори. І хоча пристрої LG не є дешевими, їхні ціни зазвичай відповідають цінам на аналогічні моделі від Samsung.

Компанія регулярно пропонує знижки на свою продукцію, і вони залишаються відносно стабільними з року в рік. Через кілька місяців після початку продажів ціни на моделі серії C зазвичай знижуються до 1500–1800 доларів за 65-дюймову модель. Це досить вигідна пропозиція для OLED-телевізора середнього цінового сегмента.

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Телевізор LG W6 Wallpaper TV Фото: LG

Дизайн

Дизайн LG продуманий і вишуканий. Пристрої серій B і C відомі своїми ультратонким екранами, а флагманська серія G OLED — одна з найпривабливіших. Проте масивні підставки, хоч і елегантні, розміщують екран близько до поверхні тумби чи комода. У результаті високі саундбари затуляють огляд. Пульт дистанційного керування LG Magic Remote зазнав кількох змін за останні роки, але керування ним за допомогою жестів — це функція, яку глядачі або люблять, або ненавидять.

Цього року бренд отримує додаткові бали за пропозицію високоякісного OLED-телевізора LG W6 Wallpaper TV. Як випливає з назви, його неймовірно тонкий дизайн ідеально прилягає до стіни, а бездротове підключення — просто чудове.

Телевізор LG B6 Фото: LG Electronics

Функціональність

Хоча й LG, і Samsung зазвичай випускають щонайменше три OLED-телевізори на рік з аналогічним набором функцій, моделі LG незмінно перевершують своїх конкурентів завдяки одній конкретній функції: підтримці Dolby Vision, зазначають фахівці.

Окрім найпопулярнішого формату HDR, пристрої LG оснащені повним набором входів HDMI 2.1 і підтримують ігри у роздільній здатності 4K із частотою оновлення до (а часто й вище) 120 Гц. Навіть бюджетні телевізори цього бренду (наприклад, LG B6) мають функцію змінної частоти оновлення (VRR) та варіант технології AMD FreeSync.

Телевізор LG G5 Фото: Business Insider

Продуктивність

Телевізори LG демонструють надійну роботу, запевняють тестувальники. Флагманські моделі, такі як LG G5 та G6 OLED, незмінно претендують на звання "Телевізор року", тоді як моделі середнього цінового сегмента — LG C5 та C6 OLED — пропонують високу якість зображення за розумною ціною.

Останніми роками компанія проробила чудову роботу, щоб скоротити розрив між собою та Sony. Її інженери реагують на відгуки глядачів, часто виправляючи суттєві проблеми з продуктивністю з року в рік.

Проте LG іноді доводилося випускати виправлення для Dolby Vision та інших проблем, пов’язаних із HDR, незабаром після випуску своїх телевізорів. І хоча RGB Tandem OLED-панелі від LG Display виявилися надзвичайно успішними в плані відповідності постійно зростаючим рівням яскравості, яких Samsung і Sony змогли досягти на OLED-дисплеях з квантовими точками, вони все ще не можуть зрівнятися з колірним охопленням QD-OLED.

Проте не так вже й багато 65-дюймових телевізорів за 2000 доларів виглядають так само добре, як LG C6. Цей бренд продає величезну кількість OLED-телевізорів не просто так.

Телевізор LG C6 OLED Фото: zdnet.com

Висновки

У 2026 році телевізори LG стали кращими, ніж будь-коли, зазначають тестувальники у своїй статті. Ймовірно, такі моделі, як B6, C6 і G6, увійдуть до числа найбільш продаваних телевізорів року.

Можливо, OLED-телевізори LG не такі яскраві, як QD-OLED-телевізори Samsung, і в таких дрібницях, як масштабування, LG часто поступається дорожчим моделям Sony. Однак можна стверджувати, що вони є найуніверсальнішими та перевершують Samsung за кількістю вбудованих функцій завдяки Dolby Vision. А ще це одні з найкращих ігрових телевізорів за доступними цінами.

"Цього року найкращим телевізором LG для більшості людей є C6 OLED. У ньому є практично всі функції, які ви знайдете у флагманській моделі G6, і хоча це лише незначне поліпшення порівняно з попередником, його поточна ціна робить його одним із найвигідніших телевізорів середнього цінового сегмента на ринку", — підсумували фахівці.

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