OnePlus 15 виявився кращим за Samsung Galaxy S26: за що його похвалили експерти (фото)

Samsung Galaxy S26 Ultra непогано справляється з вимогливими іграми, але OnePlus 15 робить це краще. Обидва смартфони оснащені різними версіями процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Тестувальники дійшли висновку, що OnePlus 15 дещо кращий за Samsung S26, оскільки він може довше витримувати високі навантаження, ніж конкурент, пише bgr.com.

Регулювання тепловиділення

Однією з причин високої популярності ігрових телефонів є їхні спеціалізовані рішення з управління тепловідведенням. Ці телефони можуть виглядати або здаватися більш громіздкими, оскільки зазвичай мають вдосконалені системи охолодження, такі як вбудовані вентилятори та випарні камери, а також більш ємні акумулятори/додаткові рукоятки. Якщо тепловідвід поганий, може здаватися, що смартфон плавиться, коли ви граєте в ігри з 3D-рендерингом, такі як Wuthering Waves або Genshin Impact.

Відео дня

OnePlus 15 перевершує конкурентів у цій сфері, оскільки надає пріоритет стабільній продуктивності, а не піковій. Пристрій оснащений спеціалізованою системою охолодження, що складається з шарів аерогелю аерокосмічного класу, користувацької архітектури з 10 зонами нагрівання та гіроскопічного керування консольного рівня. Це також робить OnePlus хорошим засобом для роботи в умовах пікових температур. Galaxy S26 Ultra не має такої функції; натомість він використовує випарну камеру з більшою площею поверхні для охолодження, що підходить для тривалого використання в ресурсоємних системах, але все ж призводить до зниження продуктивності.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Підтримка аксесуарів

Ще один важливий момент — сумісність із контролерами. Пристрої Samsung зазвичай краще справляються з цим, але у OnePlus є власна лінійка геймпадів: OnePlus Strix G15. Однак геймпад працює лише з кількома моделями телефонів, такими як OnePlus 15R та OnePlus 15. Razer випускає топові мобільні контролери, сумісні з певними моделями Samsung, наприклад, Razer Kishi V3 Pro. Для OnePlus 15 важливо знайти контролер, який підходить за розміром і підключається через USB-C. У Samsung просто сильніша глобальна присутність на ринку, тому сторонні виробники надаватимуть пріоритет підтримці смартфонів Samsung, а не OnePlus.

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

Перевага у продуктивності

Galaxy S26 Ultra непогано справляється з вимогливими іграми, але OnePlus 15 робить це трохи краще. Обидва смартфони оснащені різними версіями процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, що поєднує кастомний процесор Oryon, високопродуктивну пам'ять Adreno (HPM), просунутий графічний процесор Adreno та 3-нм архітектуру, що забезпечують ефективність та охолодження.

Але те, що робить OnePlus 15 кращим для ігор, — це поєднання його дисплея та акумулятора. Телефон може довше витримувати високі ігрові навантаження завдяки акумулятору ємністю 7300 мА·год, і він заряджається швидше — 120 Вт. У Galaxy S26 Ultra всього 5000 мА·год і підтримка зарядки до 60 Вт. Час автономної роботи менший, а ємність акумулятора нижча.

Що стосується дисплея, OnePlus 15 може досягати 165 Гц, тоді як Galaxy S26 Ultra обмежений 120 Гц. Вища частота оновлення OnePlus 15 робить його помітно чутливішим і плавнішим під час ігор.

Хоча з технічної точки зору OnePlus дещо перевершує Galaxy S26 Ultra, обидва ці пристрої є "монстрами" для ігор, і ви не помилитеся, обравши будь-який із них.

Раніше повідомлялося про смартфон, який не поступається Samsung Galaxy S25 Ultra, але коштує в 5 разів дешевше. Раніше розрив між смартфонами преміум-класу та бюджетними моделями був величезним. Сьогодні, судячи з апаратної частини, це вже не так, і експерт не впевнений, що у флагманів є "щось", що виправдовує різницю в ціні.