OnePlus 15 оказался лучше, чем Samsung Galaxy S26: за что его похвалили эксперты (фото)

Samsung Galaxy S26 Ultra неплохо справляется с требовательными играми, но OnePlus 15 делает это лучше. Оба смартфона оснащены различными версиями процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Тестировщики пришли ко мнению, что OnePlus 15 немного лучше, чем Samsung S26, потому что он может дольше выдерживать высокие нагрузки, чем конкурент, пишет bgr.com.

Управление тепловыделением

Одна из причин высокой популярности игровых телефонов заключается в их специализированных решениях по управлению тепловыделением. Эти телефоны могут выглядеть или ощущаться более громоздкими, поскольку обычно имеют продвинутые системы охлаждения, такие как встроенные вентиляторы и испарительные камеры, а также более емкие батареи/дополнительные рукоятки. Если тепловыделение плохое, то может казаться, что смартфон плавится, когда вы играете в игры с 3D-рендерингом, такие как Wuthering Waves или Genshin Impact.

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OnePlus 15 превосходит конкурентов в этой области, поскольку отдает приоритет стабильной производительности, а не пиковой. Устройство оборудовано специализированной системой охлаждения, состоящей из слоев аэрогеля аэрокосмического класса, пользовательской архитектуры с 10 зонами нагрева и гироскопического управления консольного уровня. Это также делает OnePlus хорошим средством для работы с пиковыми температурами. Galaxy S26 Ultra не имеет такой функции; вместо этого он использует испарительную камеру с большей площадью поверхности для охлаждения, что подходит для длительного использования в ресурсоемких системах, но все же приводит к снижению производительности.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Поддержка аксессуаров

Еще один важный момент — совместимость с контроллерами. Устройства Samsung обычно лучше справляются с этим, но у OnePlus есть собственная линейка геймпадов: OnePlus Strix G15. Однако геймпад работает только с несколькими телефонами, такими как OnePlus 15R и OnePlus 15. Razer производит топовые мобильные контроллеры, совместимые с определенными моделями Samsung, например, Razer Kishi V3 Pro. Для OnePlus 15 важно найти контроллер, подходящий по размеру и подключаемый через USB-C. У Samsung просто более сильное глобальное присутствие на рынке, поэтому сторонние производители будут отдавать приоритет поддержке смартфонов Samsung, а не OnePlus.

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

Превосходство в производительности

Galaxy S26 Ultra неплохо справляется с требовательными играми, но OnePlus 15 делает это немного лучше. Оба смартфона оснащены различными версиями процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, сочетающего кастомный процессор Oryon, высокопроизводительную память Adreno (HPM), продвинутый графический процессор Adreno и 3-нм архитектуры, обеспечивающие эффективность и охлаждение.

Но что делает OnePlus 15 лучше для игр, так это сочетание его дисплея и батареи. Телефон может дольше выдерживать высокие игровые нагрузки благодаря батарее емкостью 7300 мАч, и он может заряжаться быстрее — 120 Вт. У Galaxy S26 Ultra всего 5000 мАч и поддержка зарядки до 60 Вт. Время автономной работы меньше, и емкость батареи ниже.

Что касается дисплея, OnePlus 15 может достигать 165 Гц, в то время как Galaxy S26 Ultra ограничен 120 Гц. Более высокая частота обновления OnePlus 15 делает его заметно более отзывчивым и плавным в играх.

Хотя технически OnePlus немного превосходит Galaxy S26 Ultra, оба они являются "монстрами" для игр, и вы не прогадаете, выбрав любой из них.

Ранее сообщали о смартфоне, который не уступает Samsung Galaxy S25 Ultra, но стоит в 5 раз дешевле. Разрыв между смартфонами премиум-класса и бюджетными раньше был огромным. Сегодня, судя по аппаратной части, это не так и эксперт не уверен, что у флагманов есть "нечто", что оправдывает разницу в цене.