Стоит ли покупать телевизоры LG в 2026 году: что в них хорошего и что плохого (фото)

Возможно, OLED-телевизоры LG не такие яркие, как QD-OLED-панели Samsung, и в таких вещах, как масштабирование, LG отстает от моделей Sony. Однако можно утверждать, что они являются самыми универсальными.

Эксперты Tom’s Guide неоднократно тестировали телевизоры компании LG. Они проанализировали их основные характеристики и назвали сильные и слабые стороны.

Ценообразование

LG производит как ЖК-, так и OLED-телевизоры, но за последнее десятилетие бренд полностью захватил категорию OLED.

Будучи мировым лидером по продажам, можно с уверенностью сказать, что LG задает тон ценообразованию на OLED-телевизоры. И хотя устройства LG не дешевые, они обычно соответствуют ценам на конкурентов от Samsung.

Компания регулярно делает скидки на свою продукцию, и они остаются относительно стабильными из года в год. После нескольких месяцев продаж цены на модели серии C, обычно падают до 1500–1800 долларов за 65-дюймовую модель. Это довольно выгодное предложение для OLED-телевизора среднего ценового сегмента.

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ТВ-панель LG W6 Wallpaper TV Фото: LG

Дизайн

Дизайн LG продуман и изыскан. Устройства серий B и C известны своими ультратонкими панелями, а флагманская серия G OLED — одна из самых привлекательных. Тем не менее, массивные подставки, хотя и элегантные, располагают экран близко к поверхности тумбы или комода. В результате, высокие саундбары загораживают обзор. Пульт ДУ LG Magic Remote претерпел несколько изменений в последние годы, но его управление с помощью движений — это функция, которую зрители либо любят, либо ненавидят.

В этом году бренд получает дополнительные баллы за предложение высококачественного OLED-телевизора LG W6 Wallpaper TV. Как следует из названия, его невероятно тонкий дизайн идеально прилегает к стене, а беспроводное подключение — просто отличное.

Телевизор LG B6 Фото: LG Electronics

Функциональность

Хотя и LG, и Samsung обычно выпускают не менее трех OLED-телевизоров в год с аналогичным набором функций, модели LG неизменно превосходят своих конкурентов благодаря одной конкретной функции: поддержке Dolby Vision, отмечают специалисты.

Наряду с самым популярным форматом HDR, устройства LG оснащены полным набором входов HDMI 2.1 и поддерживают игры в разрешении 4K с частотой обновления до (а часто и выше) 120 Гц. Даже бюджетные ТВ-панели бренда (например, LG B6) имеют функцию переменной частоты обновления (VRR) и вариант технологии AMD FreeSync.

Телевизор LG G5 Фото: Business Insider

Производительность

Телевизоры LG демонстрируют надежную работу, уверяют тестировщики. Флагманские модели, такие как LG G5 и G6 OLED, неизменно претендуют на звание "Телевизор года", в то время как модели среднего ценового сегмента, — LG C5 и C6 OLED, — предлагают высокое качество изображения по разумной цене.

В последние годы компания проделала замечательную работу по сокращению разрыва между собой и Sony. Ее инженеры реагируют на отзывы зрителей, часто исправляя существенные проблемы с производительностью из года в год.

Тем не менее, LG иногда приходилось выпускать исправления для Dolby Vision и других проблем, связанных с HDR, вскоре после запуска своих телевизоров. И хотя RGB Tandem OLED-панели от LG Display оказались чрезвычайно успешными в плане соответствия постоянно растущим уровням яркости, которые Samsung и Sony смогли добиться от OLED-дисплеев с квантовыми точками, они все еще не могут сравниться с цветовым охватом QD-OLED.

Тем не менее, не так уж много 65-дюймовых телевизоров за 2000 долларов выглядят так же хорошо, как LG C6. Бренд продает огромное количество OLED-телевизоров не просто так.

Телевизор LG C6 OLED Фото: zdnet.com

Выводы

В 2026 году телевизоры LG стали лучше, чем когда-либо, отмечают тестировщики в своей статье. Вероятно, такие модели, как B6, C6 и G6, войдут в число самых продаваемых ТВ-панелей года.

Возможно, OLED-телевизоры LG не такие яркие, как QD-OLED-телевизоры Samsung, и в таких мелочах, как масштабирование, LG часто отстает от более дорогих моделей Sony. Однако можно утверждать, что они являются самыми универсальными и превосходят Samsung по количеству встроенных функций благодаря Dolby Vision. А еще это одни из лучших игровых телевизоров по доступным ценам.

"В этом году лучшим телевизором LG для большинства людей является C6 OLED. В нем есть практически все функции, которые вы найдете во флагманской модели G6, и хотя это лишь незначительное улучшение по сравнению с предшественником, его текущая цена делает его одним из самых выгодных телевизоров среднего ценового сегмента на рынке", — заключили специалисты.

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