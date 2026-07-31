Лучшие телевизоры с HDMI 2.1: эксперты рекомендуют модели от Samsung и Hisense (фото)

Телевизоры Samsung S90F OLED, Hisense U65QF и Hisense U75QG были протестированы в лабораторных условиях, и эксперты пришли в полный восторг.

Специалисты tomsguide.com протестировали телевизоры с HDMI 2.1, и выбрали три модели, которые могут справиться с любыми консольными играми, спортивными трансляциями и фильмами.

Телевизор Samsung S90F OLED

У Samsung S90F четыре порта HDMI 2.1, он также имеет частоту обновления 120 Гц, что подходит для консольных игр, Samsung Gaming Hub, который входит в состав Tizen OS. Если подключить консоль к одному из четырех портов, хаб распознает ее и создаст ярлык быстрого запуска, с помощью которого можно вернуться к играм из меню телевизора. Это автоматически активирует игровой режим S90F, оптимизирующий производительность для игровой сессии.

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Телевизор Samsung S90F OLED Фото: tomsguide.com

В ходе лабораторных тестов эксперты обнаружили, что ТВ-панель отлично справляется с ярким освещением и обладает превосходной цветопередачей. Экран хорошо передает контраст, так что если игры яркие или "мультяшные", например, Mario, изображение будет отличным.

Фильмы, телешоу и спортивные трансляции тоже выглядели отлично во время тестирования, но именно во время игр на Nintendo Switch 2 и PS5 тестировщики почувствовали, что S90F раскрывает свой потенциал в полной мере. Они протестировали модель с играми Armored Core 6 и Elden Ring Nightmare, и размытия не наблюдалось, поскольку частота обновления 120 Гц соответствует частоте обновления консолей.

Hisense U65QF

Хотя порты HDMI 2.1 являются обыденностью для флагманских телевизоров, недорогая модель Hisense U65QF получила два таких порта. Это на два меньше, чем у Samsung S90F, но общее количество входов HDMI равно четырем за счет двух портов HDMI 2.0.

Этого достаточно, чтобы подключить две консоли и оставить еще два свободных для потоковых устройств. Конечно, было бы неплохо, если бы все четыре поддерживали новый стандарт, но это достойный компромисс для телевизора, который стоит меньше половины цены Samsung S90F.

Телевизор Hisense U65QF в интерьере Фото: Hisense

На Mini-LED-экране цвета выглядели отлично, и тесты показали, что точность цветопередачи сравнима с S90F — гораздо более дорогим телевизором. Иногда в темных сценах появлялись блики, но не настолько сильные, чтобы отвлекать от происходящего.

Кроме того, есть одно преимущество перед телевизором Samsung: частота обновления. U65QF поддерживает 144 Гц, чего более чем достаточно для всех консольных игр и достаточно для игр на ПК, просмотра спортивных трансляций или фильмов с динамичным сюжетом. Недостаток в том, что время отклика составляет 13,1 мс по сравнению с 9,1 мс у S90F. В соревновательных играх это может иметь значение, но в одиночных локальных играх вы это практически не заметно. Особенно если включить автоматический режим низкой задержки для уменьшения лага.

Hisense U75QG

Тесты показали, что данный телевизор исключительно яркий, — в три раза ярче, чем Hisense U65QF и Samsung S90F. Это невероятное достижение для недорогой модели. Эксперты также отметили, что U75QG исправляет недостаток U65QF: он оснащен четырьмя портами HDMI 2.1 вместо двух.

Телевизор Hisense U75QG Фото: tomsguide.com

Время отклика составило 9,8 мс, по сравнению с 9,1 мс у Samsung S90F. Да, он немного медленнее, но не существенно. К тому же, Hisense U75QG на несколько сотен долларов дешевле, чем модель Samsung.

У него самая высокая частота обновления среди всех телевизоров в этом обзоре, достигающая 165 Гц. Этого более чем достаточно, если телевизор не использовать для игр на ПК. Кроме того, он работает на программном обеспечении Google TV — одной из самых простых в использовании платформ для смарт-ТВ.

"Единственное предостережение: не размещайте Hisense U75QG под прямыми солнечными лучами. У него есть антибликовое покрытие, но мы обнаружили, что оно не очень эффективно при борьбе с направленным потоком света", — предупредили тестировщики.

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