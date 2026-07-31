Бюджетні смартфони ставатимуть лише гіршими: експерти назвали 4 причини (фото)

Виробники будуть економити на процесорах, модемах, екранах і камерах, щоб залишатися в бюджетній ніші, інакше доведеться підвищувати ціни.

Експерти назвали чотири основні компоненти, які, можливо, не отримають очікуваного оновлення через вищу вартість. Про це вони написали на сторінках ЗМІ bgr.com.

Процесори

Смартфон Galaxy A35 Фото: gsmarena.com

Модельний рік 2025–2026 приніс кілька сюрпризів, оскільки, за повідомленнями, Apple і Samsung продемонстрували високі продажі iPhone 17 та Galaxy S26. Це призвело до зростання попиту на чипи флагманського рівня від тих самих виробників, які вже працюють у посиленому режимі над виготовленням чіпів для обробки штучного інтелекту. Водночас попит на продукти середнього та нижнього цінового сегмента знизився.

Ймовірно, значна кількість телефонів вартістю менше 500 доларів, які використовують ті самі інтегровані системи на кристалі (SoC) від Qualcomm та MediaTek, що й у попередні роки. Навіть якщо якийсь компонент замінять, малоймовірно, що ми побачимо істотне підвищення продуктивності, пишуть фахівці.

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Тим часом Samsung, найбільший виробник Android-смартфонів, перевів більшість своїх пристроїв середнього цінового сегмента Galaxy A з чипів сторонніх виробників на власні Exynos. Ці телефони демонструють результати, що відповідають їхньому бюджетному ціновому рівню, тому не варто очікувати істотних змін, переконані автори.

Бездротові модеми та зв'язок

Смартфон Google Pixel 6а Фото: Android Central

Чипи, які телефон використовує для прийому та передачі даних через Bluetooth, Wi-Fi, стільникові мережі та різні інші протоколи, відіграють дуже важливу роль. Модеми зазвичай не вказуються в технічних характеристиках, але виробники Android-смартфонів можуть обирати, з якими модемами їх постачати.

Наприклад, у 2021 році стало відомо про значну кількість власників Google Pixel 6, які зіткнулися з численними проблемами зі зв’язком через модем Samsung 5G. Оскільки ціни на оперативну пам'ять і накопичувачі сильно впливають на прибуток, ажіотаж навколо технічних характеристик означає, що скорочення витрат у цьому плані не обов'язково виключено.

Якщо ви плануєте придбати бюджетний Android-смартфон, перевірте, чи можете ви скористатися політикою повернення та обміну, щоб перевірити якість зв’язку в місцях із поганим покриттям, радять експерти.

Дисплеї

Дисплей смартфона Poco X7 Фото: gsmarena.com

Дисплей із роздільною здатністю 1080p, що використовує будь-яку технологію OLED, став обов’язковою умовою для смартфона вартістю 400 доларів. Можливо, бренди використовуватимуть застарілі технології LCD у моделях вартістю близько 200 доларів. Не варто очікувати, що це зміниться, доки ціни на оперативну пам'ять залишаються високими. Хороша новина полягає в тому, що виробництво та постачання бюджетних дисплеїв поточного покоління є стабільними.

Крім того, у сегменті смартфонів вартістю менше 1000 доларів використовуються дисплеї з роздільною здатністю від 1080p до 1440p. Як приклад можна навести Nothing Phone 4a, хоча ця компанія знижує ціни порівняно з конкурентами, щоб зосередитися на розширенні своєї клієнтської бази.

Камери

Камери смартфона POCO C71 Фото: Gadgets360

Дешеві телефони, ймовірно, й надалі використовуватимуть посередні багатокамерні системи з додатковим 2-мегапіксельним або 5-мегапіксельним сенсором, розташованим перед макрооб'єктивом, або в монохромному режимі для накладення додаткової інформації про яскравість на зображення з основної камери. У ціновому діапазоні близько 500 доларів кількість мегапікселів може залишитися високою, але розмір сенсора залишиться досить невеликим — чим більше пікселів у сенсорі, тим більше світла він може передати і тим точнішою буде інформація про колір. Якість селфі-камери в цьому ціновому сегменті також викликає сумніви.

Слід пам’ятати, що виробники надаватимуть пріоритет певним характеристикам порівняно з іншими як через структурні причини (тобто важливість компонента для загального користувацького досвіду смартфона), так і через більш тимчасові причини. Різке підвищення ціни на сенсор камери вимагатиме альтернативи у більшості доступних за ціною смартфонів.

На ринках, де представлено більше варіантів і відмінностей, найцікавіша динаміка компонентів може полягати у протистоянні технологій камер та універсальних телефонів масового сегмента. Наприклад, бюджетні ігрові телефони відомі своїми високими результатами в 3D-бенчмарках; менш відомі вони своїми можливостями у сфері фотозйомки.

Раніше писали про те, що смартфон за 330 доларів знімає не гірше за флагман за 1200 доларів. Чи справді флагман, який коштує в 4 рази дорожче, знімає в 4 рази краще, чи, можливо, камери бюджетних моделей нарешті наздоганяють флагманські сенсори?..