Марна трата грошей: найгірші звукові панелі для телевізорів за версією Consumer Reports (фото)

У список потрапили такі саундбари, як LG S20A, Polk Audio SIGNA S2 та Sony HT-S400.

Експерти Consumer Reports (CR) вважають, що від систем, які коштують менше 250 доларів, краще триматися подалі. Вони назвали три звукові панелі, які взагалі не варті витрачених на них коштів, пише bgr.com.

Sony HT-S400

Саундбар Sony HT-S400 і телевізор у приміщенні Фото: Sony

CR дійшов висновку, що найбільшим розчаруванням у Sony HT-S400 за 300 доларів стала загальна якість звуку, і вони не єдині експерти, які скаржаться на це. Колеги з RTINGs також протестували HT-S400 у лабораторії й у підсумку розкритикували систему за "погане об’ємне звучання" та "обмежені можливості поліпшення звуку".

Компанія Sony спробувала перевершити очікування за допомогою HT-S400, використовуючи технологію S-Force Pro Front Surround для розширення звукової сцени. На жаль, результати не дуже вражають, і оскільки це 2.1-канальна звукова панель, весь 5.1-канальний звук перетворюється на стерео. Також практично немає можливостей для налаштування, крім увімкнення/вимкнення пресета Voice та нічного режиму. Можна регулювати гучність сабвуфера, але не можна налаштувати високі чи низькі частоти самої панелі.

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Sony BRAVIA Theater Bar 5 коштує лише на 50 доларів дорожче — це гарна альтернатива, оснащена окремим центральним динаміком, що підтримує Dolby Atmos і DTS:X, а також безліч попередньо встановлених режимів та інших налаштувань звуку.

Polk Audio SIGNA S2

Звукова панель Polk Audio SIGNA S2 Фото: Polk Audio

Найкраще з найгіршого в цьому списку — Polk Audio SIGNA S2 за 250 доларів. Акустична панель підтримує HDMI ARC, але не підтримує нічого, крім звичайного Dolby Digital, і взагалі не підтримує DTS.

Експерти зазначають, що в цій саундбар не завадило б покращити загальний рівень гучності. Дивно працює її пульт дистанційного керування — він збільшує/зменшує гучність з кроком у три одиниці. Однак тестувальникам подобається загальний регулятор гучності сабвуфера та діапазон попередніх налаштувань звуку. Також є вхід Bluetooth, якщо є бажання передавати музику через бездротову мережу з телефону, ноутбука чи іншого пристрою.

SIGNA S2 — це "гідне" оновлення, якщо динаміки телевізора неякісні. Виділений сабвуфер цієї моделі забезпечує непоганий рівень низьких частот. Якщо потрібна більша гучність, то варто витратити трохи більше: Polk Audio SIGNA S3 за 350 доларів забезпечує до 80 Вт, порівняно з максимальною вихідною потужністю 25 Вт у SIGNA S2, підкреслюють фахівці.

LG S20A

Звукова панель LG S20A та телевізор Фото: LG

LG S20A за 120 доларів працює лише через HDMI ARC/eARC. Більшість саундбарів мають цифровий оптичний вхід як запасний варіант, і особливо дивно, що ця модель взагалі не підтримує оптичний вхід, але підтримує HDMI. Зазвичай у бюджетних моделях буває навпаки.

У цю 2.0-канальну саундбар компанія LG не потурбувалася додати низькочастотні динаміки. Якщо купувати її заради басів, то вона розчарує, і, схоже, немає жодних налаштувань для регулювання низьких частот. З огляду на стереофонічну конструкцію, S20A також не підтримує 5.1-канальний об’ємний звук, тому формати Dolby Digital і DTS завжди перетворюються на стерео. Єдина втіха: якщо є сумісний телевізор LG, можна використовувати функцію WOW Orchestra для об’єднання звукової панелі та динаміків телевізора з метою створення ширшої звукової сцени.

Є кращий варіант приблизно за ту саму ціну: Hisense HS2100 за 130 доларів. Ця 2.1-канальна система постачається з бездротовим сабвуфером, підтримує Dolby Atmos і DTS:X і навіть має шість настроюваних режимів еквалайзера для точного налаштування звуку.

Раніше повідомлялося, що бюджетні смартфони ставатимуть лише гіршими. Виробники економитимуть на процесорах, модемах, екранах і камерах, щоб залишатися в бюджетній ніші, інакше доведеться підвищувати ціни.