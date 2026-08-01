Що зробити, щоб смартфон Samsung ніколи не гальмував: терміново вимкніть 5 функцій (фото)

Samsung за замовчуванням активує кілька функцій у своїх смартфонах, які є насправді небажаними. Ось, як їх позбутися…

Смартфони Samsung мають кілька налаштувань, які експерти slashgear.com рекомендують відключити, щоб вони працювали без проблем протягом декількох років.

RAM Plus

Функція RAM Plus дозволяє конвертувати частину внутрішньої пам'яті у віртуальну оперативну пам'ять. Іншими словами, користувач з її допомогою зможе одночасно відкривати більше програм у фоновому режимі. Насправді вона не має сенсу, запевняють фахівці.

Справа в тому, що замість того, щоб виділяти місце для зберігання, RAM Plus просто стискає дані, щоб більше запхати в пам'ять. Таке стиснення та розпакування щоразу потребує ресурсів процесора. На телефоні, що вже оснащений 12 ГБ пам'яті, або більше, ця функція рідко приносить користь.

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Оглядач радять перейти в "Налаштування" — "Догляд за акумулятором та пристроєм" — "Пам'ять" — "RAM Plus" — відключити.

Служба налаштування (Customization Service)

Активована "Служба налаштування" дозволяє дані Samsung отримувати дані користувача та оперувати ними. Їй відома інформація про пристрій (мова, налаштування блокування, підключення до інших пристроїв, сторонні програми, відтворювана музика, відвідувані веб-сайти), дані про музичні та фотофайли, контакти та дані зв'язку, інформація календаря, історія переглядів в Інтернеті, розташування, обліковий запис. "Це великий обсяг особистої інформації, яку ніколи не слід обмінювати на якесь персоналізоване обслуговування", — вважають автори.

Вимкнути "Службу налаштування" просто: перейдіть до "Налаштування" — "Обліковий запис Samsung" — "Безпека та конфіденційність" — відключіть цю функцію.

Програми смартфону Samsung Фото: Make Use Of

Оптимізатор сцени (Scene Optimizer)

Опція "Оптимізатор сцени" не покращує фото, упевнені експерти. Якщо вона активована, то знімки виглядають не так природно, як у видошукачі. Фото стають дуже різкими та мають неприродний помаранчевий відтінок. Скасувати або внести зміни до такого зображення неможливо, оскільки воно зберігається як вихідний файл. Тому, якщо ви любите фотографувати, варто вимкнути оптимізатор сцени в налаштуваннях камери.

Lift to Wake (Підняти для пробудження)

Ця функція може викликати випадкове натискання або випадковий виклик екстреної служби. Крім того, Lift to Wake іноді не працює. Оскільки розблокування по обличчю та кнопка живлення вже виконують те саме, і навіть біометрія стала дуже швидкою, функція вже не здається чимось корисним.

Щоб вимкнути її, потрібно перейти в "Налаштування" — "Додаткові функції" — "Рухи та жести" — вимкнути "Підняти для пробудження" та "Подвійне торкання для пробудження".

Edge Panels (Бічна панель Edge)

Бічні панелі були природною частиною вигнутих екраном, т.к. дозволяли швидко отримати доступ до програм, контактів або інструментів. Тепер, коли екрани телефонів Samsung стали плоскими, ця функція просто зайва. Вона заважає під час ігор, випадково спливає під час прокручування і заступає контент.

Вимкнути її досить легко. Перейдіть до "Параметри" — "Дисплей" — "Крайні (Бічні) панелі" і вимкніть перемикач.

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