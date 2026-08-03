Чим замінити смартфони Motorola: знайдено 3 відмінні варіанти Samsung, Oppo і Pixel (фото)

Samsung Galaxy Z Fold 7, Google Pixel 10 Pro Fold та Oppo Find N6 можуть конкурувати зі складним смартфоном Motorola Razr Fold, впевнені експерти.

Motorola Razr Fold, загалом, непоганий телефон. Однак, оглядачі мобільної техніки знайшли три моделі, які можуть стати гідною заміною, пише bgr.com.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 був випущений у 2025 році, але, як і раніше, є гідним конкурентом Motorola Razr Fold. Він поставляється з семирічної гарантією оновлень ПЗ, включаючи оновлення ОС та безпеки, як і Razr Fold, вирізняється своєю тонкістю та легкістю, що робить його набагато портативнішим.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Смартфон оснащений потужнішим процесором Snapdragon 8 Elite, який перевершує Snapdragon 8 Gen 5 в Razr Fold за продуктивністю, і працює в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті (або 16 ГБ у конфігурації на 1 ТБ). Модель також пропонує кращі програмні функції, орієнтовані підвищення продуктивності, ніж Razr Fold. Він має той самий дизайн у вигляді книги, але оснащений 8-дюймовим внутрішнім дисплеєм та 6,5-дюймовим зовнішнім дисплеєм, обидва з яких використовують технологію LTPO AMOLED та мають частоту оновлення 120 Гц з різною роздільною здатністю.

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Телефон має потрійну камеру, але з 200-мегапіксельною ширококутною, 10-мегапіксельною телеоб'єктивною та 12-мегапіксельною надширококутною камерами. Усередині знаходиться батарея ємністю 4400 мАг, яку можна заряджати через кабель або бездротовим способом потужністю 25 Вт і 15 Вт відповідно.

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold має той же складний дизайн у вигляді книги та екрани майже такого ж розміру, як у Razr Fold. За даними незалежного сайту оглядів Consumer Reports, це один з кращих складних телефонів на ринку в 2026 році. Він оснащений 6,4-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою 120 Гц зовні та 8,0-дюймовим складним LTPO OLED-панеллю з частотою 120 Гц всередині, коли вам потрібно більше місця на екрані для таких завдань, як перегляд відео або ігри.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: zdnet.com

Під капотом знаходиться процесор Tensor G5 у парі з 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам'яті. Він поставлявся з Android 16 з коробки, як і Razr Fold, але виділявся чистим програмним інтерфейсом, через який багато хто віддає перевагу телефонам Pixel іншим пристроям Android.

Ще однією перевагою Pixel 10 Pro Fold є його міцність завдяки рейтингу IP68, на відміну від Razr Fold, який має рейтинги IP48 та IP49, що робить його більш стійким до пилу. І хоча обидва пристрої обіцяють до семи великих оновлень Android, пристрої Google отримують оновлення частіше.

Oppo Find N6

Oppo Find N6 — ще один доладний телефон, який варто розглянути замість Razr Fold. Анонсований в березні 2026 року, він тонший і легший за конкурента, пропонує великі дисплеї — 8,12-дюймовий внутрішній і 6,62-дюймовий зовнішній з частотою 120 Гц, технологією LTPO OLED, підтримкою HDR і високою роздільною здатністю більше 400 пк.

Смартфон Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Однак найбільшою перевагою Find N6 є його продуктивність. Він використовує потужний чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті. Другим бонусом Find N6 є супутниковий зв'язок (доступний лише в моделі з 1 ТБ пам'яті). Цей телефон оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 6000 мАг і підтримує провідну зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

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