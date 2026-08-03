Топ-3 лучших смартфона, когда-либо созданных компанией OnePlus (фото)

В список вошли такие модели смартфонов, как OnePlus 7 Pro, OnePlus Open и OnePlus 13.

Обозреватели bgr.com оценили каждый смартфон OnePlus в контексте его запуска, судя прежде всего по тому влиянию, которое он оказал на индустрию смартфонов. В список вошли OnePlus 7 Pro, OnePlus Open и OnePlus 13, пишут эксперты.

OnePlus 7 Pro

Смартфон OnePlus 7 Pro вышел в 2019 году и стал, пожалуй, стал самым культовым из всех, представив широкий спектр уникальных функций не только для линейки бренда, но и для индустрии смартфонов в целом. Наиболее примечательно, что 7 Pro стал одним из первых смартфонов с дисплеем 90 Гц, который, по описанию PhoneArena, установил "новый стандарт". Это был огромный 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей QHD+, даже больше, чем у Samsung Galaxy Note 9.

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Смартфоны OnePlus 7 Pro Фото: Скриншот

Более того, благодаря выдвижной селфи-камере, он имел настоящий безрамочный дисплей без каких-либо вырезов для камеры. Android Central описал его как "лучший безрамочный дизайн на сегодняшний день". OnePlus 7 Pro также стал первым смартфоном, использующим технологию хранения данных UFS 3.0, которая, по заявлению компании, обеспечивала скорость чтения и записи на 79% выше, чем более старый стандарт UFS 2.1. Это сделало телефон самым быстрым на тот момент, обеспечивая скоростную передачу файлов, мгновенный запуск приложений, более короткое время загрузки и лучшую производительность в играх.

Цена OnePlus 7 Pro тогда составляла 669 долларов, что действительно делало его флагманом, но все же дешевле, чем, например, Galaxy S10 (899 долларов) и Galaxy S10 Plus (999 долларов), несмотря на то, что в базовой модели он использовал тот же процессор Snapdragon 855, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. По данным TechRadar, это был самый быстро заряжающийся телефон из всех, что тестировало издание, благодаря входящему в комплект адаптеру Warp Charge 30, который полностью зарядил его 4000-милчный аккумулятор всего за один час и 23 минуты. Наконец, это был также первый телефон OnePlus с полноценной тройной камерой, включая телеобъектив.

OnePlus Open

OnePlus Open, по сути, был переупакованным Oppo Find N3, но, как написало издание TechRadar, это был "единственный большой складной телефон, который не ощущался как компромисс". Несмотря на то, что это был единственный складной телефон OnePlus, компании удалось создать продукт, который конкурировал с лучшими в своей категории. Цена в 1700 долларов определенно не была низкой, но все же она была на 100 долларов дешевле, чем Galaxy Z Fold 5, при этом предлагая вдвое больший объем памяти (512 ГБ), более емкий аккумулятор на 4800 мАч, 16 ГБ оперативной памяти, пять камер и тот же чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Смартфон OnePlus Open Фото: zdnet.com

Он поддерживал проводную зарядку мощностью 67 Вт, по сравнению с всего лишь 25 Вт у Galaxy Z Fold 5. Еще лучше то, что в отличие от многих современных смартфонов, которые больше не поставляются с зарядными устройствами в комплекте, OnePlus Open включал зарядное устройство в комплект поставки. С 6,31-дюймовым внешним дисплеем и 7,82-дюймовым внутренним дисплеем он также был больше, чем Galaxy Z Fold 5 и Google Pixel Fold. Однако одной из определяющих характеристик был его замечательный форм-фактор. Несмотря на наличие флагманского оборудования, он был тоньше, чем конкурирующие складные смартфоны Samsung и Google.

По данным CNET, OnePlus "почти полностью минимизировал складку большого дисплея", при этом толщина устройства в закрытом состоянии составляла всего 0,46 дюйма, а в полностью открытом — всего 0,23 дюйма. Он также был легче конкурентов. Да, были и некоторые недостатки, наиболее заметными из которых являются отсутствие беспроводной зарядки и надлежащей водостойкости. Однако, несмотря на все достоинства модели, компания прекратила выпуск линейки складных смартфонов.

OnePlus 13

OnePlus 13 был выпущен в январе 2025 года и превзошел все ожидания практически во всех областях, поскольку Android Central назвал его "лучшим Android-смартфоном всех времен". Благодаря трем 50-мегапиксельным задним сенсорам и 32-мегапиксельной фронтальной камере он смог составить конкуренцию топовым телефонам Google Pixel и Samsung Galaxy. OnePlus 13 также стал первым телефоном в линейке компании, получившим двойной рейтинг IP68 и IP69, что делало его устойчивым как к воде, так и к пыли, в отличие от OnePlus 12 с рейтингом IP65.

Смартфон OnePlus 13 Фото: Tech Advisor

Модель получила первый дисплей, удостоенный престижного рейтинга A++ от DisplayMate, который обладал четким 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 3168 x 1440 пикселей, динамической частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и плотностью пикселей 510 PPI. В сочетании с чипсетом Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в базовой модели, он также представлял собой настоящего монстра производительности. Trusted Reviews обнаружил, что он превзошел такие модели, как iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra, в тестах производительности.

Время автономной работы также впечатляет. OnePlus 13 оснащен мощным аккумулятором емкостью 6000 мАч, которого хватает почти на два дня работы от одной зарядки. И, как это принято у телефонов OnePlus, он поддерживает быструю зарядку, как проводную (80 Вт), так и беспроводную (50 Вт). Несмотря на то, что это флагман предыдущего поколения, многие эксперты, включая Android Authority, считают, что OnePlus 13, возможно, является более выгодной покупкой, чем более новый OnePlus 15, особенно учитывая, что сейчас он дешевле (около 627 долларов против 899 долларов).

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