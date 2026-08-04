Компактні та недорогі: 3 планшети Xiaomi, Lenovo, Samsung, які замінять ноутбуки (фото)

Найкращими бюджетними варіантами, які коштують стільки ж, скільки і смартфони, на думку фахівців, виявилися Xiaomi Pad 7, Samsung Galaxy Tab S10 Lite та Lenovo Idea Tab Plus.

Експерти bgr.com назвали найкращі бюджетні планшети 2026 року. До списку увійшли моделі від таких брендів, як Xiaomi, Lenovo та Samsung.

Xiaomi Pad 7

Версія Xiaomi Pad 7 з підтримкою Wi-Fi та екраном 11,2 дюйма має рейтинг 4,7 зірки та понад 290 відгуків на Amazon. У цьому огляді розглядається модель з накопичувачем на 128 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті, проте доступні варіанти з поліпшеними характеристиками.

Планшет Xiaomi Pad 7 Фото: tabletblog.de

Пристрій оснащений процесором Snapdragon 7+ Gen 3 з тактовою частотою до 2,8 ГГц, графічним прискорювачем Adreno та двигуном Qualcomm AI. Планшет отримав дисплей з роздільною здатністю 3.2K та частотою оновлення 144 Гц; пікова яскравість екрану досягає 800 нит, також підтримуються технології Dolby Vision і HDR10, що робить його чудовим вибором для перегляду потокового відео. Передбачено основну камеру на 13 Мп, здатну знімати відео у форматі 4K (30 кадрів/с) або 1080p (60 кадрів/с). Місткість акумулятора становить 8850 мА·год, підтримується швидке заряджання потужністю 45 Вт через порт USB-C.

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Планшет Xiaomi Pad 7 Фото: tabletblog.de

Для розширення функціональності можна придбати стілус Xiaomi Focus Pen (для рукописного введення та малювання) і клавіатуру Pro Focus Keyboard, що перетворює планшет на пристрій, близький за можливостями до ноутбука. Користувачі Reddit відзначають цю модель як доступний варіант для студентів, а Amazon високо оцінюють її тривалий час автономної роботи. Втім, зустрічалися й скарги на роботу сенсорного екрана при розпізнаванні мультитач жестів.

Ціна: від 14 000 до 29 000 грн

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Модель Samsung Galaxy S10 Lite, відзначена на Amazon знаком "Вибір покупця" (Amazon's Choice), має рейтинг 4,6 зірки та більше 1182 відгуків; її перевагою є наявність стілус S Pen, що розширює можливості введення тексту та нотаток.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite Фото: З відкритих джерел

Базова версія оснащена накопичувачем на 128 ГБ, але об'єм пам'яті можна збільшити до 256 ГБ або 512 ГБ, а також розширити до 2 ТБ за допомогою картки microSD. Модель S10 Lite оснащена 10,9-дюймовим дисплеєм з піковою яскравістю до 600 нит, процесором Exynos 1380, а також основною камерою на 8 Мп та фронтальною камерою на 5 Мп. Користувачам цієї моделі доступні функції штучного інтелекту, включаючи опцію пошуку Circle to Search та можливість розв'язання тригонометричних рівнянь. Крім того, Samsung заявляє, що пристрій здатний пропрацювати до 16 годин завдяки акумулятору ємністю 8000 мА год; також підтримується сумісність із іншими пристроями екосистеми Samsung.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite та стілус Фото: tabletblog.de

Покупці на Amazon вважають цей планшет хорошим варіантом для студентів та високо оцінюють якість зображення та розмір екрану. Незважаючи на те, що багато хто хвалять пристрій за продуктивність та вигідне співвідношення ціни та якості, деякі користувачі скаржаться на недостатню чутливість сенсорного екрану, йдеться в статті. Також трапляються повідомлення про проблеми в процесі початкового налаштування.

Ціна: від 13 000 до 20 400 грн

Lenovo Idea Tab Plus

Експерти визнали Lenovo IdeaTab Plus доступнішою альтернативою iPad; ця модель потрапила до нашого списку як варіант для тих, хто обмежений у бюджеті. Незважаючи на статус "Вибір Amazon" (Amazon's Choice) і нижчу ціну, пристрій має гідні технічні характеристики. Ще одна важлива особливість цього планшета – вага (близько 450 г) за наявності 12,1-дюймового екрану; крім того, виробник наголошує на можливостях ІІ.

Планшет Lenovo Idea Tab Plus Фото: tabletblog.de

Idea Tab Plus оснащений дисплеєм формату 2.5K з піковою яскравістю до 800 ніт, процесором MediaTek Dimensity 6400 з тактовою частотою 2,5 ГГц та чотирма динаміками з підтримкою технології Dolby Atmos. Пристрій має 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також слот для картки microSD для її розширення. Крім заявлених 13 годин відтворення відео на YouTube та зарядки через порт USB-C, Lenovo передбачила додаткові програмні рішення для студентів. До них відносяться функція обміну файлами методом перетягування (drag-and-drop) та чотири додаткові навчальні програми, включаючи блокнот і калькулятор.

Планшет Lenovo Idea Tab Plus зі стілусом Фото: tabletblog.de

На Amazon пристрій має рейтинг 4,5 зірки на основі 242 відгуків. Оглядачі високо оцінили наявність у комплекті стілусу Lenovo Tab Pen та чохла-книжки. Незважаючи на те, що користувачі відзначили зручність пристрою в експлуатації, принаймні один з них залишився незадоволеним встановленим програмним забезпеченням. Тим не менш, 89% покупців на Amazon оцінили цей планшет на 4 зірки та вище, а його ціна може стати вирішальним фактором.

Ціна: від 16 900 до 23 000 грн

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