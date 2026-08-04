Який смартфон має найкращий час автономної роботи: огляд OnePlus, Pixel, Motorola (фото)

OnePlus 15, Pixel 10, CMF Phone 1, Motorola Razr Ultra та Pixel 10а потрапили до рейтингу оглядача Authority Media Роберта Тріггса.

Експерт з мобільної техніки Роберт Тріггс протестував десятки смартфонів, щоб визначити найкращі моделі, оснащені ємними акумуляторами. У його шорт-лист увійшли 5 пристроїв, здатних працювати без підзарядки кілька днів, повідомляє androidauthority.com.

OnePlus 15

Багато потужних смартфонів здатні витримувати довгі години інтенсивного використання. Однак OnePlus 15 вирізняється своєю здатністю працювати кілька днів поспіль, перевершуючи за витривалістю навіть торішню модель, яку хвалили багато тестувальників, — OnePlus 13.

Він оснащений акумулятором ємністю 7300 мА·год. Це літій-іонний акумулятор із кремній-вуглецевим анодом, якого активним користувачам вистачить на цілий день роботи або навіть довше, зазначається в матеріалі.

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Смартфон OnePlus 15 Фото: Bridenstine

Крім того, це один із найшвидших смартфонів за швидкістю дротової зарядки серед усіх, які тестував Тріггс.

У тестах на автономність пристрій показав хороші результати: заряду вистачає на відтворення 4K-відео протягом 35 годин, понад 7 годин зйомки 4K-відео або фото, 10 годин веб-серфінгу або понад 13 годин відеодзвінків.

Ціна в Україні: від 35 500 грн

Pixel 10

Згідно з результатами тестів, Google Pixel 10 — найкраща модель серед відносно компактних пристроїв за показником автономності; до того ж це чудовий універсальний смартфон, який підійде як любителям якісної зйомки, так і тим, кому потрібні новітні функції мобільного ШІ, пише Тріггс.

Смартфон Pixel 10 Фото: androidauthority.com

Під час випробувань смартфон продемонстрував майже 14 годин роботи в режимі веб-серфінгу, близько 10 годин відеозв’язку та понад 5 годин безперервної фотозйомки. Єдиний нюанс — час відтворення відео у форматі 4K (18 годин) виглядає скромніше, ніж у конкурентів, проте у цьому поколінні розрив вдалося суттєво скоротити.

"Можливо, Google Pixel 10 і не найпотужніший смартфон на ринку, але він впевнено витримує день активного використання. Акумулятор ємністю 4970 мА·год забезпечує тривалу роботу", — підкреслює Роберт.

Недоліком є те, що після розрядження Pixel 10 заряджається не надто швидко. Повна зарядка займає 85 хв. — це досить довго, але цей показник можна порівняти з результатами конкурентів на кшталт Galaxy S25 і навіть кращий, ніж у iPhone 16. З огляду на вражаючий час автономної роботи, такий компроміс цілком виправданий. Однак можна підібрати USB-аксесуари, що відповідають вимогам смартфона (стандарт USB PD PPS, потужність 27 Вт).

Ціна: від 27 800 грн

Motorola Razr Ultra

Раніше складні телефони вимагали серйозних компромісів — найчастіше на шкоду ємності акумулятора, що було особливо помітно у компактних "розкладачках". Тепер ситуація змінилася: Motorola Razr Ultra демонструє хорошу автономність, перевершуючи навіть більші складні пристрої формату "книжка", запевняє фахівець.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: androidauthority.com

Модель оснащена акумулятором ємністю 4700 мА·год. Незалежно від того, чи йдеться про щоденний перегляд веб-сторінок, використання мультимедійних додатків чи ігри, цей акумулятор забезпечує тривалий час роботи.

Коли настає час заряджання, Razr Ultra демонструє високу швидкість цього процесу. Повна зарядка від мережі (при потужності 45 Вт) зайняла всього 57 хв., а при використанні відповідного адаптера та кабелю телефон підтримує потужність до 68 Вт. Також підтримується бездротова зарядка потужністю 30 Вт (за наявності сумісного зарядного пристрою) — це вдвічі більше, ніж пропонують конкурентні складні моделі.

Ціна: від 40 600 грн

CMF Phone 1

Як правило, бюджетні моделі оснащуються компонентами, що споживають менше енергії, що саме по собі сприяє тривалій автономній роботі — аж до кількох днів без підзарядки. Однією з таких доступних моделей став CMF Phone 1, випущений наприкінці 2024 року.

Смартфон CMF Phone 1 Фото: The Sun

Його акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує понад 10 годин веб-серфінгу або дзвінків у Zoom та понад 18 годин відтворення відео у форматі 4K. CMF Phone 1 чудово справляється з повсякденними завданнями. Він також здатний витримати 7 годин запису відео у форматі 4K та понад 9 годин фотозйомки.

Коли знадобиться підзарядка, телефон повністю відновить запас енергії приблизно за годину. Це трохи швидше, ніж у конкурентів, і порівняно з показниками багатьох флагманів, завдяки підтримці зарядки потужністю 30 Вт. Ця бюджетна модель чудово справляється з будь-якими завданнями, пов'язаними з автономністю.

Ціна: у середньому 9 500 грн

Google Pixel 10a

Доступний Google Pixel 10a оснащений акумулятором ємністю 5100 мА·год, який забезпечує близько 10 годин роботи в браузері та Zoom, а також 23 години у режимі відтворення відео у форматі 4K. Любителі фото- та відеозйомки можуть безперервно фотографувати або записувати 4K-відео понад 6 годин, перш ніж акумулятор Pixel 10a розрядиться.

Смартфон Google Pixel 10a Фото: Android Authority

Смартфон оснащений процесором Tensor G4, який і досі демонструє хорошу продуктивність для пристроїв середнього класу, а також надійними камерами, безліччю новітніх функцій на базі штучного інтелекту від Google та чудовою підтримкою оновлень програмного забезпечення. Важко знайти інший смартфон за таку ціну, який можна було б рекомендувати так само впевнено, як Pixel 10a, особливо коли мова йде про час автономної роботи, запевняє автор.

Єдиний недолік — досить тривала повна зарядка, яка займає 84 хв. Це повільніше, ніж у інших доступних моделей у цій ціновій категорії, але така ціна за наявність настільки ємного акумулятора

Ціна: від 20 000 грн

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