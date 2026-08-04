Смартфони з потужними батареями на 8000 мАг+: 7 найкращих моделей у 2026 році (фото)

Деякі сучасні смартфони вже пропонують кремній-вуглецеві акумулятори ємністю понад 8000 мАг, байпасну зарядку, вдосконалене охолодження та спеціальні налаштування дисплея, що у підсумку дозволяє їм довго працювати без підзарядки.

Серед смартфонів з найвитривалішими акумуляторами часто фігурують моделі від Xiaomi, Honor, OnePlus та iQOO. Експерти порталу Gizmochina обрали з них 5 найкращих варіантів на 2026 рік.

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17 Max Фото: скриншот / YouTube

Смартфон Xiaomi 17 Max може похвалитися акумулятором ємністю 8000 мАг, чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K та піковою яскравістю 3500 ніт, а також потужною системою камер Leica на чолі з 200-мегапіксельним сенсором.

Якщо раніше великий акумулятор часто асоціювався з компромісами щодо інших функцій смартфона, то Xiaomi 17 Max ламає цей стереотип. Це повноцінний флагман з чудовим апаратним забезпеченням.

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Lenovo Legion Y70 (2026)

Lenovo Legion Y70 (2026) Фото: Скриншот

Lenovo Legion Y70 (2026) націлений на аудиторію геймерів, пропонуючи акумулятор ємністю 8000 мАг, процесор Snapdragon 8 Gen 5, 6,82-дюймовий 2K AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц та практичний підхід до управління живленням.

Окрім того, Lenovo Legion Y70 (2026) має опцію байпасного живлення, що дозволяє отримувати живлення безпосередньо від зарядного пристрою під час інтенсивних ігрових сесій. Це запобігає надмірному нагріванню акумулятора, яке з часом погіршує його стан.

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro Фото: Скриншот

Redmi Note 17 Pro – це смартфон середнього класу, який робить ставку на довговічність та надійність. Попри доступну ціну, він пропонує акумулятор ємністю 9000 мАг у поєднанні з енергоефективним процесором Snapdragon 6s Gen 4.

Загалом Redmi Note 17 Pro створений для використання в суворих умовах. На це вказують класи захисту IP66, IP68, IP69 та IP69K, а також підтримка зворотної дротової зарядки потужністю 22,5 Вт, що дозволяє використовувати його як повербанк.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord 6 використовує кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 9000 мАг, чип Snapdragon 8s Gen 4, до 12 ГБ оперативної пам'яті, а також 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 165 Гц.

Особливістю OnePlus Nord 6 є акцент на штучний інтелект. OnePlus інтегрувала у OxygenOS 16 набір ШІінструментів, тісно пов'язаних з Google Gemini. Смартфон також підтримує Aqua Touch 2.0, що дозволяє дисплею залишатися чутливим навіть у вологих умовах.

Honor Power 2

Honor Power 2 Фото: Скриншот

Honor Power 2 оснащений вражаючим акумулятором ємністю 10 080 мАг. Попри потужну батарею, смартфон важить лише 216 грамів і має товщину менше 8 мм завдяки кремній-вуглецевій технології четвертого покоління.

Пристрій працює на базі MediaTek Dimensity 8500 Elite та має 6,79-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Honor Power 2 також досить міцний завдяки захисту IP69K та п'ятизірковому захисту від падінь від SGS.

iQOO Z11

iQOO Z11 Фото: Скриншот

iQOO Z11 — ще один сильний претендент у категорії 9000 мАг, зокрема, з акумулятором ємністю 9020 мАг. Пристрій працює на базі MediaTek Dimensity 8500, має 6,83-дюймовий дисплей з частотою оновлення 165 Гц і підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт.

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iQOO доповнює великий акумулятор програмною оптимізацією для підвищення ефективності. Він також оснащений потужною 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення. Це дуже збалансований пристрій, якому вдається зберегти вагу до 216,5 г, незважаючи на великий внутрішній акумулятор.

Oppo K15 Pro+

Oppo K15 Pro+ Фото: Oppo

Oppo K15 Pro+ — це ще один збалансований смартфон середнього класу. Він отримав акумулятор ємністю 8000 мАг, процесор MediaTek Dimensity 9500s та 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 165 Гц.

Для управління теплом, що виробляється високопродуктивним процесором, Oppo K15 Pro+ використовує надійну систему охолодження. Окрім того, смартфон може похвалитися швидкою зарядкою потужністю 100 Вт.

Нагадаємо, Oppo розкрила дату запуску середньобюджетного смартфона A7 Pro Max, оснащеного батареєю на 10 000 мАг.

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