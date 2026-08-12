Мощная батарея и отличный дисплей по разумной цене: анонсирован новый смартфон Poco X (фото)

Компания Poco, являющаяся суббрендом Xiaomi, официально анонсировала новый смартфон серии X. Характеристики предполагаемой новинки ранее просочились в сеть.

Поскольку Poco X8 Pro и X8 Pro Max уже вышли на нескольких рынках, считалось, что бренд может не выпустить стандартную версию Poco X8 в этом году. Последний пост Poco в социальной сети X намекает на то, что глобальная версия Poco X8 все же может выйти.

Судя по тизеру, новый смартфон выйдет в фирменном желтом цвете Poco, который ранее ассоциировался с несколькими устройствами серии X этой компании. Однако бренд пока не подтвердил название или подробности запуска будущего устройства.

Тизер нового смартфона Poco Фото: POCO

"Во вселенной Poco Infinite появился новый маршрут. Разблокировать его смогут только те, кто движется быстрее самого момента", — говорится в публикации.

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Характеристики Poco X8 5G

Как отмечает Gizmochina, Poco X8 может оказаться ребрендинговой версией Redmi Note 17 Pro 5G, который дебютировал в Китае в прошлом месяце. Поэтому ожидается, что он будет оснащен 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

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Другие вероятные характеристики Poco X8 включают процессор Snapdragon 6s Gen 4, встроенный сканер отпечатков пальцев, корпус со степенью защиты IP68/69 и предустановленная ОС Android 16 на базе HyperOS 3.

Хотя Redmi Note 17 Pro 5G оснащен мощной батареей емкостью 9000 мАч, для глобального рынка емкость аккумулятора Poco X8 5G может быть снижена до 8340 мАч из-за жестких требований к сертификации новых химических элементов питания.

Что касается камеры, Poco X8 может получить двойную основную камеру, состоящую из 50-мегапиксельного и 2-мегапиксельного объективов. Спереди будет встроена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Цена смартфона Poco X8 пока не разглашается, однако он, очевидно, будет дешевле, чем Poco X8 Pro, который в Украине стоит от 17 740 грн до 27 799 грн в зависимости от объема памяти и магазина.

Напомним, что Honor, вероятно, готовится представить новый смартфон, оснащенный аккумулятором емкостью около 12 000 мАч.

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