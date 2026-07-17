POCO X8 все-таки выйдет на рынок: смартфон получит батарею до 9000 мАч (фото)

Смартфон Poco X8, который считался отмененным после релиза старших моделей Pro-серии, все же выйдет на рынок. Аппарат станет глобальной версией недавно представленного китайского субфлагмана Redmi Note 17 Pro.

Информацию о возвращении устройства в коде фирменной прошивки HyperOS обнаружил инсайдер Кацпер Скшипек, пишет Gizchina.

Причины задержки и особенности ребрендинга

Базовый Poco X8 пропустил первоначальный запуск линейки (X8 Pro, X8 Pro Max) из-за неготовности его технической основы в Китае. Теперь, после официального дебюта Redmi Note 17 Pro, Xiaomi запускает глобальный конвейер перевыпуска устройств. По аналогичной схеме бренд готовит к релизу модель Poco M8 Power, которая станет копией стандартного Redmi Note 17.

Главной особенностью Poco X8 станет автономность, но емкость аккумулятора разделится в зависимости от региона продаж. Модификация для индийского рынка сохранит кремний-углеродную батарею емкостью 9000 мАч. Для глобального рынка емкость снизят до 8340 мАч из-за жестких требований к сертификации новых химических элементов питания. При этом оба варианта по-прежнему значительно превосходят средние стандарты своего сегмента.

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Смартфон Poco X8 Pro Фото: YouTube

Технические характеристики Poco X8

Аппаратные спецификации полностью скопированы с китайского прототипа от Redmi. Смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772x1280 точек (1.5K) и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора используется энергоэффективный чипсет Snapdragon 6s Gen 4. Мощность проводной зарядки составляет 67 Вт, а скорость обратной проводной зарядки для питания других гаджетов достигает 22,5 Вт.

Основная камера получит главный датчик на 50 Мп и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Это отличает его от полноценной международной версии Redmi Note 17 Pro 5G, которая должна получить 8 Мп ультраширокоугольный объектив. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Корпус устройства сохранит максимальный уровень защиты по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Точная дата международной презентации и розничная стоимость смартфона пока не объявлены.

Ранее сообщалось, что названы смартфоны Samsung с лучшей поддержкой ПО. В июле 2026 года состоится выпуск One UI 9.0, однако многие телефоны Samsung не получат это обновление. Вместо этого компания предлагает широкий выбор новых моделей с длительной программной поддержкой.