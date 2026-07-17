POCO X8 все-таки з'явиться на ринку: смартфон отримає акумулятор ємністю до 9000 мА·год (фото)

Смартфон Poco X8, який вважався скасованим після випуску старших моделей серії Pro, все ж з’явиться на ринку. Цей пристрій стане глобальною версією нещодавно представленого китайського субфлагмана Redmi Note 17 Pro.

Інформацію про повернення пристрою в коді фірмової прошивки HyperOS виявив інсайдер Кацпер Скшипек, пише Gizchina.

Причини затримки та особливості ребрендингу

Базова модель Poco X8 пропустила першу хвилю випуску лінійки (X8 Pro, X8 Pro Max) через те, що її технічна база в Китаї ще не була готова. Тепер, після офіційного дебюту Redmi Note 17 Pro, Xiaomi запускає глобальний конвеєр перевипуску пристроїв. За аналогічною схемою бренд готує до випуску модель Poco M8 Power, яка стане копією стандартного Redmi Note 17.

Головною особливістю Poco X8 стане автономність, але ємність акумулятора буде різною залежно від регіону продажу. Модель для індійського ринку збереже кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 9000 мА·год. Для глобального ринку ємність знизять до 8340 мА·год через жорсткі вимоги до сертифікації нових хімічних елементів живлення. При цьому обидва варіанти, як і раніше, значно перевищують середні стандарти свого сегмента.

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Смартфон Poco X8 Pro Фото: YouTube

Технічні характеристики Poco X8

Технічні характеристики повністю скопійовані з китайського прототипу від Redmi. Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів (1,5K) і частотою оновлення 120 Гц. У якості процесора використовується енергоефективний чіпсет Snapdragon 6s Gen 4. Потужність дротової зарядки становить 67 Вт, а швидкість зворотної дротової зарядки для живлення інших гаджетів досягає 22,5 Вт.

Основна камера буде оснащена головним сенсором на 50 Мп та допоміжним сенсором глибини на 2 Мп. Це відрізняє її від повноцінної міжнародної версії Redmi Note 17 Pro 5G, яка має бути оснащена 8-мегапіксельним ультраширококутним об’єктивом. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 Мп. Корпус пристрою збереже максимальний рівень захисту за стандартами IP66, IP68 та IP69K. Точна дата міжнародної презентації та роздрібна вартість смартфона поки що не оголошені.

Раніше повідомлялося, що названо смартфони Samsung із найкращою підтримкою програмного забезпечення. У липні 2026 року відбудеться випуск One UI 9.0, однак багато телефонів Samsung не отримають це оновлення. Натомість компанія пропонує широкий вибір нових моделей із тривалою програмною підтримкою.