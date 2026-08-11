Мощная камера и плавный дисплей: смартфон Vivo X500 представлен перед запуском

В ближайшее время ожидается дебют серии флагманских смартфонов Vivo X500, ключевые характеристики которых уже просочились в сеть.

Базовая версия Vivo X500 может отличаться от моделей Pro дизайном задней камеры. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своём блоге на Weibo.

По данным инсайдера, модель Vivo X500 в настоящее время проходит тестирование с большим круглым блоком задней камеры, расположенным в верхнем левом углу. В свою очередь, Vivo X500 Pro будет иметь круглый модуль камеры, расположенный по центру, как у Vivo X300.

Ожидается, что Vivo X500 получит плоский 6,59-дюймовый дисплей, тогда как для Vivo X500 Pro рассматриваются два варианта размера экрана: примерно 6,37 дюйма или 6,85 дюйма. Обе модели будут иметь узкие рамки и более скругленные углы. Дисплеи также могут поддерживать разрешение 1,5K или 2K и частоту обновления до 144 Гц.

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Как отмечает Gadgets 360, утечки свидетельствуют о том, что стандартная версия Vivo X500 будет оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом с фокусным расстоянием, эквивалентным 70 мм.

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В свою очередь, Vivo X500 Pro может быть оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с 1/1,28-дюймовым сенсором и технологией LOFIC, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 64-мегапиксельную перископическую телекамеру с 3-кратным оптическим зумом.

Что касается Vivo X500 Pro Max, инсайдеры предполагают, что он будет оснащен 200-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой, которая будет сочетаться с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT-828, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и еще одним 50-мегапиксельным телеобъективом. Также ожидается, что LOFIC улучшит динамический диапазон камер всех моделей Pro.

На данный момент компания Vivo еще не подтвердила дату запуска, но ожидается, что серия X500 выйдет в сентябре.

Напомним, что Google в скором времени представит серию флагманских смартфонов Pixel 11, включая Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold.

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