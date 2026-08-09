Большой экран и батарея на 7500 мАч за небольшие деньги: вышел смартфон Redmi 17 (фото)

Бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, выпустил на международном рынке недорогие смартфоны Redmi 17 5G и Redmi 17 4G. Глобальные версии Redmi 17 значительно отличаются от своих китайских аналогов.

Redmi 17 5G и Redmi 17 4G имеют практически идентичное аппаратное обеспечение. Подробности о новинках уже опубликованы на официальном сайте Xiaomi.

Оба смартфона оснащены 6,9-дюймовыми ЖК-дисплеями HD+ с адаптивной частотой обновления 120 Гц, режимом высокой яркости до 825 нит, защитой Corning Gorilla Glass 7i и сертификатами TÜV Rheinland, подтверждающими низкий уровень синего света, просмотр без мерцания и работу, соответствующую циркадному ритму.

Redmi 17 4G Фото: Xiaomi

Международные версии Redmi 17 также оснащены аккумуляторами емкостью 7500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт и проводной обратной зарядкой мощностью 22,5 Вт. Для сравнения, Redmi 17 5G на китайском рынке оснащен аккумулятором на 6300 мАч.

Відео дня

Для фотосъемки в моделях Redmi 17 5G и Redmi 17 4G используется двойная задняя камера с искусственным интеллектом, главным элементом которой является 50-мегапиксельный объектив, а также 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Redmi 17 5G Фото: Xiaomi

Прочие характеристики Redmi 17 включают два стереодинамика с усилением громкости до 300%, корпус с защитой IP64, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников, поддержку двух SIM-карт, слот для карт microSD и возможность расширения оперативной памяти до 12 ГБ.

Важно

Лучшие кнопочные 4G-телефоны до 1100 грн: топ-5 моделей на 2026 год (фото)

Телефоны работают под управлением Android 16 на базе HyperOS 3. Они доступны в конфигурациях 4 ГБ + 128 ГБ, 4 ГБ + 256 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 256 ГБ. Redmi 17 5G предлагается в чёрном, насыщенно-синем и ярко-оранжевом цветах, тогда как Redmi 17 4G выпущен в белом, красном и зелёном цветах. В Украине на данный момент массово представлена только модель Redmi 17 4G.

Цена Xiaomi REDMI 17 4/128 ГБ в Украине — 9 799 грн.

Напомним, что бюджетный смартфон Samsung Galaxy A18 прошел тесты производительности в Geekbench.

Фокус также писал о лучших смартфонах с мощными аккумуляторами, которые можно будет купить в 2026 году.