Великий екран та батарея на 7500 мАг за невеликі гроші: вийшов смартфон Redmi 17 (фото)

Бренд Redmi, що належить Xiaomi, випустив на міжнародному ринку недорогі смартфони Redmi 17 5G та Redmi 17 4G. Глобальні версії Redmi 17 значно відрізняються від своїх китайських аналогів.

Redmi 17 5G та Redmi 17 4G мають майже ідентичне апаратне забезпечення. Деталі про новинки вже розкриті на офіційному сайті Xiaomi.

Обидва смартфони отримали 6,9-дюймові РК-дисплеї HD+ з адаптивною частотою оновлення 120 Гц, режимом високої яскравості до 825 ніт, захистом Corning Gorilla Glass 7i та сертифікатами TÜV Rheinland для низького рівня синього світла, перегляду без мерехтіння та роботи, що відповідає циркадному ритму.

Redmi 17 4G Фото: Xiaomi

Глобальні моделі Redmi 17 також пропонують акумулятори ємністю 7500 мАг із швидкою зарядкою потужністю 45 Вт та дротовою зворотною зарядкою потужністю 22,5 Вт. Для порівняння, Redmi 17 5G на китайському ринку оснащений батареєю на 6300 мАг.

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Для фотозйомки Redmi 17 5G та Redmi 17 4G використовують подвійну задню камеру зі штучним інтелектом, яку очолює 50-мегапіксельний об’єктив, та 8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Redmi 17 5G Фото: Xiaomi

Інші характеристики Redmi 17 включають два стереодинаміки з підсиленням гучності до 300%, корпус із захистом IP64, бічний сканер відбитків пальців, 3,5-мм роз'єм для навушників, підтримку двох SIM-карт, слот для карт microSD та можливість розширення оперативної пам'яті до 12 ГБ.

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Телефони працюють під управлінням Android 16 на базі HyperOS 3. Вони доступні у конфігураціях 4 ГБ + 128 ГБ, 4 ГБ + 256 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ та 6 ГБ + 256 ГБ. Redmi 17 5G пропонується в чорному, насичено-синьому та яскраво-помаранчевому кольорах, тоді як Redmi 17 4G вийшов у білому, червоному та зеленому кольорах. В Україні наразі масово представлена лише модель Redmi 17 4G.

Ціна Xiaomi REDMI 17 4/128GB в Україні — 9 799 грн.

Нагадаємо, бюджетний смартфон Samsung Galaxy A18 пройшов тести на продуктивність на Geekbench.

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