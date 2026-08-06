Гірше, ніж торішня модель? Представлено Redmi 17 5G з акумулятором на 6300 мА·год і великим екраном

Компанія Xiaomi анонсувала в Китаї смартфон Redmi 17 5G. Цей пристрій не має переваг порівняно з Redmi 15, але коштує приблизно стільки ж.

Про випуск повідомляє Gizmochina.

Дисплей, процесор і пам'ять

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим LCD-екраном із роздільною здатністю 1600x720 пікселів (HD+) та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц, частоту дискретизації дотиків 240 Гц, функцію Wet Touch 2.0 для керування мокрими пальцями та пікову яскравість 800 ніт. Панель також пройшла сертифікацію TÜV Rheinland щодо зменшення синього випромінювання.

У пристрої встановлено 6-нм процесор початкового рівня Unisoc T8300 із піковою частотою 2,2 ГГц. Телефон пропонується у модифікаціях з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2 об'ємом 128 ГБ. Передбачено слот для карт пам'яті MicroSD, а програмною платформою є оболонка HyperOS 3 на базі ОС Android 16.

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Смартфон Redmi 17 5G Фото: Xiaomi

Автономність, камери та ціни

Акумулятор ємністю 6300 мА·год розрахований на збереження робочої ємності протягом чотирьох років експлуатації. Заряджання здійснюється на потужності 15 Вт за протоколами PD/QC, також підтримується зворотне дротове заряджання сторонніх гаджетів на 7,5 Вт. Роздільна здатність основної камери становить 13 Мп, а переднього модуля — 8 Мп.

Корпус гаджета товщиною 8,15 мм і вагою 210 грамів оснащений бічним сканером відбитків пальців, портом USB Type-C, аудіороз’ємом 3,5 мм, а також модулями 5G, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.4. У Китаї модель продається в синьому (Cold Mist Blue), чорному (Star Rock Black) та білому (Feather Mist White) кольорах.

Ціни:

Redmi 17 5G 4/128 ГБ — 999 юанів (~$150)

Redmi 17 5G 6/128 ГБ — 1199 юанів (~$180)

Думка експерта про Redmi 17 5G

Цей смартфон — ще один приклад того, як складно підтримувати конкурентні ціни на бюджетні пристрої в умовах подорожчання DRAM. Роздільну здатність дисплея та камери знизили, встановили краплеподібний фронтальний виріз замість круглого, батарея стала меншою (у Redmi 15 5G вона мала 7000 мА·год), і, звісно, початковий обсяг оперативної пам’яті — вже 4 ГБ, а не 6 ГБ, що катастрофічно мало для 2026 року.

Інсайдери зазначають, що майбутня глобальна версія Redmi 17 5G відрізнятиметься дизайном та технічними характеристиками. Поки що перспективи для цієї серії телефонів виглядають невтішними.

Раніше повідомлялося про рейтинг смартфонів POCO з найкращими процесорами за співвідношенням ціни та продуктивності.