Хуже, чем прошлогодняя модель? Представлен Redmi 17 5G с батареей 6300 мАч и большим экраном

Xiaomi анонсировала в Китае смартфон Redmi 17 5G. Аппарат не предлагает преимуществ по сравнению с Redmi 15, но стоит сопоставимых денег.

Про релиз сообщает Gizmochina.

Дисплей, процессор и память

Смартфон оборудован 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600x720 пикселей (HD+) и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касаний 240 Гц, функцию Wet Touch 2.0 для управления мокрыми пальцами и пиковую яркость 800 нит. Панель также прошла сертификацию TÜV Rheinland по снижению синего излучения.

Установлен 6-нм процессор начального уровня Unisoc T8300 с пиковой частотой 2,2 ГГц. Телефон предлагается в модификациях с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объемом 128 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти MicroSD, а программной платформой выступает оболочка HyperOS 3 поверх ОС Android 16.

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Смартфон Redmi 17 5G Фото: Xiaomi

Автономность, камеры и цены

Аккумулятор емкостью 6300 мАч рассчитан на сохранение рабочей емкости в течение четырех лет эксплуатации. Зарядка осуществляется на мощности 15 Вт по протоколам PD/QC, также поддерживается обратная проводная подзарядка сторонних гаджетов на 7,5 Вт. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а переднего модуля — 8 Мп.

Корпус гаджета толщиной 8,15 мм и весом 210 граммов оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, аудиоразъемом 3,5 мм, а также модулями 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4. В Китае модель продается в синем (Cold Mist Blue), черном (Star Rock Black) и белом (Feather Mist White) цветах.

Цены:

Redmi 17 5G 4/128 ГБ — 999 юаней (~$150)

Redmi 17 5G 6/128 ГБ — 1199 юаней (~$180)

Мнение эксперта о Redmi 17 5G

Этот смартфон — еще один пример того, как сложно удерживать конкурентные цены на бюджетные устройства в условиях подорожания DRAM. Разрешение дисплея и камеры снизили, установили каплевидный фронтальный вырез вместо круглого, батарея стала меньше (была 7000 мАч в Redmi 15 5G), и конечно, начальный объём ОЗУ — уже 4 ГБ, а не 6 ГБ, что катастрофически мало для 2026 года.

Инсайдеры отмечают, что будущая глобальная версия Redmi 17 5G будет отличаться дизайном и cпецификациями. Пока что перспектива для этой серии телефонов выглядит удручающе.

Ранее сообщалось про рейтинг смартфонов POCO с лучшими процессорами по соотношению цены и производительности.