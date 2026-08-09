Один з найдешевших смартфонів Samsung вже близько: що показали тести Galaxy A18 (фото)

Компанія Samsung може найближчими тижнями випустити бюджетний смартфон Galaxy A18, ключові характеристики якого вже просочились в мережу.

Процесор, продуктивність та об’єм оперативної пам’яті Samsung Galaxy A18 розсекречені на бенчмарку Geekbench, де смартфон з'явився під кодом SM-A185G.

Продуктивність Samsung Galaxy A18

Результати тестів на Geekbench

Судячи з витоку, Galaxy A18 використовує процесор MediaTek MT6789. Це внутрішній технічний номер чипсета Helio G99, на якому також працює попередній Galaxy A17 4G. Раніше ходили чутки, Galaxy A18 з підтримкою 4G матиме процесор MediaTek, тоді як версія з підтримкою 5G отримає чип Qualcomm.

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Новий бюджетний смартфон Samsung набрав 745 балів в одноядерному тесті на Geekbench та 2 073 бали у багатоядерному. Він має має 4 ГБ оперативної пам'яті та працює на Android 17, ймовірно, з оболонкою One UI 9.

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Дизайн Samsung Galaxy A18

Рендер Samsung Galaxy A18

Раніше в мережу витекли рендери Samsung Galaxy A18, на яких можна помітити дисплей Infinity-U з вирізом спереду та вертикально розташовану потрійну камеру ззаду, дещо плоскішу, ніж у попередника.

Заявлені габарити Galaxy A18 становлять 164,4 x 77,8 x 7,84 мм. З урахуванням виступу задньої камери товщина корпусу сягає 9,74 мм. Очікується, що дисплей матиме діагональ 6,7 дюйма та частоту оновлення 90 Гц.

Рендер Samsung Galaxy A18

Ціна та дата виходу Samsung Galaxy A18

Офіційно дата запуску Galaxy A18 невідома, але попередні чутки свідчать, що Samsung спочатку випустить Galaxy A18 4G, а через кілька місяців — Galaxy A18 5G.

Ціна Samsung Galaxy A18 також поки не розголошується. Орієнтуючись на ціноутворення попередніх моделей серії, можна припустити, що його вартість складе від 7 500 до 9 500 грн для базових конфігурацій.

Нагадаємо, нещодавно був офіційно представлений смартфон середнього класу Redmi Note 17.

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