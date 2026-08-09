Один из самых дешевых смартфонов Samsung уже близко: что показали тесты Galaxy A18 (фото)

Компания Samsung может в ближайшие недели выпустить бюджетный смартфон Galaxy A18, ключевые характеристики которого уже просочились в сеть.

Процессор, производительность и объем оперативной памяти Samsung Galaxy A18 рассекреченны на Geekbench, где смартфон появился под кодом SM-A185G.

Производительность Samsung Galaxy A18

Результаты тестов в Geekbench

Судя по утечке, в Galaxy A18 используется процессор MediaTek MT6789. Это внутренний технический номер чипсета Helio G99, на котором также работает предыдущая модель Galaxy A17 4G. Ранее ходили слухи, что Galaxy A18 с поддержкой 4G будет оснащен процессором MediaTek, тогда как версия с поддержкой 5G получит чип Qualcomm.

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Новый бюджетный смартфон Samsung набрал 745 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 2 073 балла в многоядерном. Он оснащен 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 17, вероятно, с оболочкой One UI 9.

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Дизайн Samsung Galaxy A18

Рендер Samsung Galaxy A18

Ранее в сеть просочились рендеры Samsung Galaxy A18, на которых можно заметить дисплей Infinity-U с вырезом спереди и вертикально расположенную тройную камеру сзади, которая выглядит несколько более плоской, чем у предшественника.

Заявленные габариты Galaxy A18 составляют 164,4 x 77,8 x 7,84 мм. С учетом выступа задней камеры толщина корпуса достигает 9,74 мм. Ожидается, что дисплей будет иметь диагональ 6,7 дюйма и частоту обновления 90 Гц.

Рендер Samsung Galaxy A18

Цена и дата выхода Samsung Galaxy A18

Официальная дата выхода Galaxy A18 пока неизвестна, но, судя предварительным слухам, Samsung сначала выпустит Galaxy A18 4G, а через несколько месяцев — Galaxy A18 5G.

Цена Samsung Galaxy A18 также пока не разглашается. Исходя из цен на предыдущие модели этой серии, можно предположить, что его стоимость составит от 7 500 до 9 500 грн для базовых конфигураций.

Напомним, недавно был официально представлен смартфон среднего класса Redmi Note 17.

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