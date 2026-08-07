Какой флагман Samsung купить в 2026 году: Galaxy S27 Ultra против Galaxy S26 Ultra

В начале 2027 года компания Samsung выпустит новый флагманский смартфон Galaxy S27 Ultra, который должен получить ряд улучшений по сравнению с нынешней моделью Galaxy S26 Ultra.

Источники информации свидетельствуют о том, что Samsung сосредоточивается на усовершенствовании своего флагмана, а не на его полном редизайне. С учетом имеющейся информации эксперт портала Gizmochina сравнил характеристики Galaxy S26 Ultra и Galaxy S27 Ultra.

Дизайн

Ожидается, что Galaxy S27 Ultra сохранит основные черты дизайна Galaxy S26 Ultra, включая алюминиевый корпус, защиту Gorilla Glass Armor 2, водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP68, встроенным стилусом S Pen и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Дисплей

Galaxy S27 Ultra Фото: Скриншот

По данным инсайдеров, Galaxy S27 Ultra будет оснащен тем же 6,9-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 2600 нит, что и у Galaxy S26 Ultra.

Відео дня

Если Samsung не внедрит в последнюю минуту улучшения панели, качество просмотра должно остаться практически неизменным. Улучшения, вероятно, будут связаны исключительно с оптимизацией программного обеспечения и повышением энергоэффективности.

Производительность

По слухам, главным обновлением Galaxy S27 Ultra станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, изготовленный по 2-нм технологическому процессу, который заменит Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм) в Galaxy S26 Ultra.

Новый чипсет в сочетании с оперативной памятью LPDDR6 и хранилищем UFS 5.0 должен обеспечить более высокую производительность, улучшенные функции искусственного интеллекта и повышенную эффективность. Кроме того, Galaxy S27 Ultra выйдет сразу на Android 17.

Аккумулятор

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Точных данных об аккумуляторе пока нет, однако повышенная эффективность процессора Galaxy S27 Ultra может привести к увеличению времени автономной работы. Параметры зарядки, скорее всего, останутся прежними: быстрая проводная, беспроводная Qi2 и обратная беспроводная зарядка.

Камера

Источники указывают на то, что Galaxy S27 Ultra сохранит ту же основную камеру на 200 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП, телеобъектив на 10 МП с 3-кратным увеличением и перископический объектив на 50 МП с 5-кратным увеличением, как и Galaxy S26 Ultra. Вместо новых сенсоров Samsung может улучшить качество изображения за счет более совершенной обработки на базе искусственного интеллекта.

Вердикт

Samsung Galaxy S26+ и Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Phone Arena

Похоже, ключевым улучшением Galaxy S27 Ultra станет производительность, тогда как дисплей, камеры и премиальный дизайн останутся практически неизменными. Он может стать лучшим выбором в долгосрочной перспективе для пользователей, желающих получить самые новые технологии Samsung.

Важно

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Важно также то, что Samsung может воздержаться от резкого повышения цен, сохранив стоимость флагмана на уровне около 1300 долларов. Тем не менее, после выхода Galaxy S27 Ultra прошлогодний Galaxy S26 Ultra, очевидно, подешевеет. Это сделает флагман 2025 года лучшим вариантом для тех, кто хочет приобрести премиальный смартфон по более доступной цене.

Напомним, что эксперт сравнил камеры Samsung Galaxy Z Fold 8 и Samsung Fold 8 Ultra.

Фокус также писал о трёх более доступных альтернативах смартфону Samsung Galaxy S26 Ultra.