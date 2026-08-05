У какого смартфона Samsung камера лучше: Galaxy Z Fold 8 против Fold 8 Ultra (фото)

Компания Samsung недавно выпустила линейку флагманских складных смартфонов, включая Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra. Оба смартфона оснащены мощными камерами, однако Galaxy Z Fold 8 не имеет специального телеобъектива с зумом.

Чтобы выяснить, насколько важно наличие отдельной камеры с оптическим зумом, эксперт по технологиям Марк Спунауэр провел тестирование камер Samsung Galaxy Z Fold 8 и Samsung Fold 8 Ultra. Результатами он поделился в статье для Tom's Guide.

Fold 8 против Fold 8 Ultra: грузовик с мороженым (4x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

На снимках грузовика с мороженым кажется, что разница невелика. Однако при более внимательном рассмотрении можно заметить, что на фотографии, сделанной на Fold 8 Ultra, текст более четкий, особенно вокруг слов Cups и Shakes. В целом фото с Fold 8 Ultra выглядит более четким.

Fold 8 против Fold 8 Ultra: грузовик с мороженым (10x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

При 10-кратном увеличении разница между фотографиями, сделанными на Fold 8 Ultra и Galaxy Z Fold 8, практически незаметна. Цифровые зумы на обоих телефонах с трудом различают текст под изображениями мороженого.

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Fold 8 против Fold 8 Ultra: на улице (3x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Далее Спунауэр решил сравнить настоящий 3-кратный оптический зум на Fold 8 Ultra с 3-кратным цифровым зумом на Galaxy Fold 8. Фотографии улицы показали, что Galaxy Z Fold 8 способен дать более чем достойный результат, не сильно уступая Fold 8 Ultra по уровню детализации. Эксперт также отметил, что ему больше нравится чуть более яркая экспозиция у Galaxy Fold 8.

Fold 8 против Fold 8 Ultra: увеличение (10x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

При 10-кратном увеличении Fold 8 Ultra явно вырывается вперед. Fold 8 Ultra более детально запечатлел статую, тогда как изображение с Galaxy Fold 8 выглядит несколько размытым и теряет часть деталей в тенях.

Fold 8 против Fold 8 Ultra: дорожный знак (4x) (30x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 и Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

На этом фото Fold 8 Ultra лучше передает текст, однако столб дорожного знака выглядит чуть лучше на Galaxy Fold 8. При 30-кратном увеличении Fold 8 Ultra однозначно лидирует благодаря лучшей детализации букв.

Итог

Спунауэр отметил, что наличие специального телеобъектива, безусловно, помогает делать лучшие снимки, но разница оказалась не столь разительной, как он ожидал. По мнению автора, эта разница сама по себе не стоит дополнительных 200 долларов

В то же время стоит учитывать, что у Fold 8 Ultra есть и другие преимущества по сравнению с Galaxy Fold 8. Fold 8 Ultra отличается более большим экраном и более длительным временем автономной работы, тогда как Galaxy Fold 8 выделяется свежим компактным дизайном.

Напомним, ранее эксперты сравнили камеры смартфонов Samsung Galaxy S26 Ultra и OnePlus 15.

Фокус также сообщал, что Huawei представила смартфон Pura 90 Pro Max с основной камерой на 200 МП.