Камера смартфона Samsung Galaxy против OnePlus: выяснили, какая лучше снимает (фото)

OnePlus 15 за 900 долларов оказался не худшим "фотографом", по сравнению с Samsung Galaxy S26 Ultra за 1300 долларов.

Galaxy S26 Ultra и OnePlus 15 — похожие телефоны с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и до 16 ГБ оперативной памяти. Разница лишь в камерах, и именно их эксперты решили сравнить, пишет bgr.com, опираясь на отзывы пользователей.

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен 200-мегапиксельной широкоугольной камерой с оптической стабилизацией изображения (AF OIS), 10-мегапиксельной телеобъективной задней камерой и 12-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камерой с AF. У OnePlus же основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная камера 50 Мп, телеобъектив 50 Мп и 32-мегапиксельная фронтальная камера. Даже фотографии, опубликованные на Reddit с обоих телефонов, сопровождаются комментариями о том, что OnePlus 15 предлагает лучшее качество снимков, что делает его лучшим выбором для фотографов-любителей.

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Это становится еще более понятным, если учесть цену обоих телефонов. Samsung Galaxy S26 Ultra стоит от 1300 долларов США, в зависимости от объема памяти. Ценник OnePlus 15 стартует от 900 долларов, в зависимости от объема памяти, но у телефонов OnePlus есть некоторые недостатки.

Камеры Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Камеры смартфонов Samsung Galaxy

Samsung Galaxy S26 Ultra доступен с тремя вариантами объема памяти. Для тех, кто увлекается съемкой, лучше рассмотреть версию на 256 ГБ, чтобы телефон мог хранить больше фотографий, не требуя их удаления для освобождения места в будущем.

По отзывам на Amazon Samsung Galaxy S26 Ultra оценивается как довольно хороший телефон. Из более чем 1600 отзывов 86% имеют пятизвездочный рейтинг. Камера указана как хорошая, но один из пользователей Amazon говорит, что не на 100% доволен качеством камеры. Также многое зависит от модели, поскольку существуют Samsung Galaxy S26+ и Samsung Galaxy S26 Ultra. У Ultra камера с большим количеством функций, но S26+ дешевле, в зависимости от объема памяти и места покупки.

Пользователи Reddit отмечают, что камера Samsung Galaxy S26 Ultra практически не изменилась за последние несколько лет. По состоянию на июль 2026 года он занимает 18-е место в списке смартфонов DxOMark по оценке камеры. Владельцы утверждают, что качество изображения в портретном режиме далеко не такое хорошее, как у конкурентов, и камера плохо работает в условиях недостаточного освещения, где автофокус может давать сбои, что приводит к снижению детализации. В той же ветке на Reddit был комментарий о том, что телефон не стоит своих денег. Однако новая камера Galaxy от Samsung может помочь исправить худшие снимки.

Камера OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Камеры телефонов OnePlus

Камера OnePlus 15 претерпела изменения, которые выделяют ее среди предыдущих моделей. Существует две версии телефона: OnePlus 15 и OnePlus 15R. Обе модели практически идентичны во всех отношениях, за исключением камеры. OnePlus 15 включает несколько дополнительных опций зума, предоставляя больше свободы и творческого контроля, в то время как OnePlus 15R не имеет оптического зума. Модель OnePlus 15 также дороже, чем 15R, поэтому стоит это учитывать при покупке. Важно отметить, что цена зависит от объема памяти.

Samsung может быть более популярным брендом, но новые модели телефонов OnePlus могут превзойти конкурентов, когда речь идет о любительской фотографии. OnePlus 15 оснащен довольно хорошей камерой для создания отличных снимков, к тому же он дешевле. С другой стороны, вы можете подождать выхода новых продуктов Samsung, которые, как ожидается, будут анонсированы в 2026 году, чтобы посмотреть, предложат ли они лучшую камеру.

Ранее сообщали, что эксперты нашли 3 причины не покупать смартфоны Motorola. Бренд снижает затраты, обеспечивая свою конкурентоспособность в сегменте смартфонов среднего и низкого ценового диапазона, устанавливая приложения с рекламой, дешевые датчики камер и ограничивая поддержку ПО.