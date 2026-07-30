Камера смартфона Samsung Galaxy проти OnePlus: з"ясували, яка з них краще знімає (фото)

OnePlus 15 за 900 доларів виявився не найгіршим "фотографом" у порівнянні з Samsung Galaxy S26 Ultra за 1300 доларів.

Galaxy S26 Ultra та OnePlus 15 — схожі смартфони з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 та до 16 ГБ оперативної пам’яті. Різниця полягає лише в камерах, і саме їх експерти вирішили порівняти, пише bgr.com, спираючись на відгуки користувачів.

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащений 200-мегапіксельною ширококутною камерою з оптичною стабілізацією зображення (AF OIS), 10-мегапіксельною телеоб'єктивною задньою камерою та 12-мегапіксельною ширококутною фронтальною камерою з автофокусом. У OnePlus же основна камера 50 Мп, надширококутна камера 50 Мп, телеоб'єктив 50 Мп і 32-мегапіксельна фронтальна камера. Навіть фотографії, опубліковані на Reddit з обох телефонів, супроводжуються коментарями про те, що OnePlus 15 пропонує кращу якість знімків, що робить його найкращим вибором для фотографів-аматорів.

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Це стає ще зрозумілішим, якщо врахувати ціну обох телефонів. Samsung Galaxy S26 Ultra коштує від 1300 доларів США, залежно від обсягу пам’яті. Ціна на OnePlus 15 починається від 900 доларів, залежно від обсягу пам'яті, але у телефонів OnePlus є деякі недоліки.

Камери Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Камери смартфонів Samsung Galaxy

Samsung Galaxy S26 Ultra доступний у трьох варіантах обсягу пам'яті. Тим, хто захоплюється фотографуванням, краще розглянути версію на 256 ГБ, щоб телефон міг зберігати більше фотографій і не доводилося їх видаляти для звільнення місця в майбутньому.

Згідно з відгуками на Amazon, Samsung Galaxy S26 Ultra оцінюється як досить хороший телефон. З понад 1600 відгуків 86% мають п’ятизірковий рейтинг. Камеру оцінюють як хорошу, але один із користувачів Amazon зазначає, що не на 100% задоволений її якістю. Також багато що залежить від моделі, оскільки існують Samsung Galaxy S26+ і Samsung Galaxy S26 Ultra. У Ultra камера з більшою кількістю функцій, але S26+ дешевший, залежно від обсягу пам’яті та місця покупки.

Користувачі Reddit зазначають, що камера Samsung Galaxy S26 Ultra практично не змінилася за останні кілька років. Станом на липень 2026 року він посідає 18-те місце у рейтингу смартфонів DxOMark за оцінкою камери. Власники стверджують, що якість зображення в портретному режимі далеко не така хороша, як у конкурентів, і камера погано працює в умовах недостатнього освітлення, де автофокус може давати збої, що призводить до зниження деталізації. У тій самій гілці на Reddit був коментар про те, що телефон не вартий своїх грошей. Однак нова камера Galaxy від Samsung може допомогти виправити найгірші знімки.

Камера OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Камери телефонів OnePlus

Камера OnePlus 15 зазнала змін, які вирізняють її серед попередніх моделей. Існує дві версії телефону: OnePlus 15 та OnePlus 15R. Обидві моделі практично ідентичні в усіх аспектах, за винятком камери. OnePlus 15 має кілька додаткових опцій зуму, що надає більше свободи та творчого контролю, тоді як OnePlus 15R не має оптичного зуму. Модель OnePlus 15 також дорожча за 15R, тому варто це враховувати під час покупки. Важливо зазначити, що ціна залежить від обсягу пам’яті.

Samsung, можливо, є більш популярним брендом, але нові моделі телефонів OnePlus можуть перевершити конкурентів, коли йдеться про аматорську фотографію. OnePlus 15 оснащений досить хорошою камерою для створення чудових знімків, до того ж він дешевший. З іншого боку, ви можете дочекатися виходу нових продуктів Samsung, які, як очікується, будуть анонсовані у 2026 році, щоб подивитися, чи запропонують вони кращу камеру.

Раніше повідомлялося, що експерти визначили 3 причини, через які не варто купувати смартфони Motorola. Бренд скорочує витрати, забезпечуючи свою конкурентоспроможність у сегменті смартфонів середнього та низького цінового діапазону, встановлюючи додатки з рекламою, дешеві датчики камер та обмежуючи підтримку програмного забезпечення.