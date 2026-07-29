Смартфони Motorola приваблюють ціною, але експерти знайшли 3 причини їх не купувати (фото)

Бренд знижує витрати, забезпечуючи свою конкурентоспроможність у сегменті смартфонів середнього та низького цінового діапазону, встановлюючи додатки з рекламою, дешеві датчики камер та обмежуючи підтримку програмного забезпечення.

Motorola найбільш відома своїми бюджетними пристроями серії G. Ціна приваблює, але обмежена підтримка як апаратного, так і програмного забезпечення викликає сумніви — чи варто взагалі купувати? У порівнянні з конкурентами деякі недоліки, безумовно, кидаються в очі, і їх варто враховувати, перш ніж вводити PIN-код своєї картки, вважають експерти bgr.com.

Обмежена підтримка програмного забезпечення

Коли йдеться про підтримку програмного забезпечення, слід враховувати два важливі моменти. По-перше, як довго пристрій отримує оновлення ОС? У Motorola цей термін варіюється і буває коротшим, ніж у конкурентів. По-друге, як часто виходять оновлення безпеки? У Motorola вони відстають від конкурентів. У підсумку, якщо поєднати ці два фактори, картина довгострокової підтримки ПЗ виглядає не дуже райдужною, але це також допомагає знизити витрати, які бренд, схоже, перекладає на споживача.

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Хоча деякі преміальні моделі пропонують конкурентоспроможну 7-річну підтримку, загалом саме в сегменті середніх і бюджетних телефонів підтримка, як правило, залишає бажати кращого. Якщо пристрій належить до дешевшого сегмента, то програмна підтримка, можливо, була одним із компромісів, на яких заощадили, щоб знизити вартість.

Все це призводить до меншої кількості оновлень ОС та безпеки, а коли оновлення все-таки виходять, то з досить великою затримкою порівняно з конкурентами, що робить користувачів вразливими до атак. А що стосується деяких моделей серії G, то Motorola не гарантує жодних оновлень ОС. З іншого боку, флагмани на кшталт Signature мають тривалу програмну підтримку. Тому краще обирати преміальні пристрої Motorola.

Смартфон Moto G77 Фото: Motorola

Не найкращі камери

Дотримуючись тенденцій бюджетних брендів, ще один спосіб заощадити кошти під час розробки телефону — встановити не найсучасніші камери. Оптимізація зображень на пристроях Motorola теж залишає бажати кращого. У підсумку, як апаратна, так і програмна частини камер є недостатньо якісними.

З іншого боку, дорожчі пристрої цього бренду, такі як Edge, зазвичай оснащені датчиками з високою роздільною здатністю, які можна використовувати з модифікованою версією додатка GCam, щоб обійти вбудоване програмне забезпечення камери Motorola, якщо воно виявиться недостатньо ефективним. І все ж для отримання якісних фотографій необхідний хороший датчик. Саме тут бюджетні продукти Motorola виявляються неспроможними, і навіть модифікована версія GCam не зможе виправити знімки, зроблені сенсорами низької якості.

Отже, якщо ви плануєте придбати новий телефон і розглядаєте модель Motorola, обов’язково зверніть увагу на тип вбудованих датчиків камери. Чим більше мегапікселів, тим краща роздільна здатність — і, виходячи з цього, ви можете використовувати сторонні або модифіковані додатки для обробки зображень.

Смартфон Motorola Moto G13 Фото: expertreviews.com

Реклама та зайві додатки

Нарешті, ще один спосіб знизити витрати на виробництво смартфонів — це субсидування, яке може здійснюватися за рахунок продажу реклами. Наприклад, додаток Glance for Motorola — це заміна екрану блокування, встановлена за замовчуванням на деяких моделях серій Edge та G, і він показує користувачеві рекламу прямо на екрані.

Компанію також викрили у перехопленні посилань та заміні їх на партнерські посилання, хоча компанія стверджує, що припинила цю практику. На пристроях також можна знайти сторонні додатки, такі як TikTok, що може свідчити про платне розміщення з метою зменшення незручностей під час першого використання цих додатків. Є й ігри з високою монетизацією, такі як Monopoly GO та Candy Crush Saga. Багато з цих додатків можна вимкнути та замінити сторонніми додатками, що виконують ту саму функцію, але без набридливої реклами.

Навіщо це Motorola? Таким чином бренд знижує витрати, забезпечуючи свою конкурентоспроможність у сегменті смартфонів середнього та низького цінового діапазону.

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