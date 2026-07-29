Смартфоны Motorola привлекают ценой, но эксперты нашли 3 причины их не покупать (фото)

Бренд снижает затраты, обеспечивая свою конкурентоспособность в сегменте смартфонов среднего и низкого ценового диапазона, устанавливая приложения с рекламой, дешевые датчики камер и ограничивая поддержку ПО.

Motorola наиболее известна своими бюджетными устройствами серии G. Цена привлекает, но ограниченная поддержка как аппаратного, так и программного обеспечения, дает почву для сомнений, — а стоит ли вообще покупать?. По сравнению с конкурентами, некоторые недостатки, безусловно, бросаются в глаза, и их стоит учитывать, прежде чем вводить PIN-код своей карты, считают эксперты bgr.com.

Ограниченная поддержка ПО

Когда речь идет о поддержке ПО, следует учитывать два важных момента. Во-первых, как долго устройство поддерживается обновлениями ОС? Для Motorola это варьируется и бывает реже, чем у конкурентов. Во-вторых, как часто выходят обновления безопасности? У Motorola они отстают от конкурентов. В итоге, если сложить эти два фактора, картина долгосрочной поддержки ПО выглядит не очень радужной, но это также помогает снизить затраты, что бренд, похоже, перекладывает на потребителя.

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Хотя некоторые премиальные модели предлагают конкурентоспособную 7-летнюю поддержку, в целом, именно в сегменте средних и бюджетных телефонов поддержка, как правило, оставляет желать лучшего. Если устройство относится к более дешевому сегменту, то программная поддержка, возможно, была одним из компромиссов, на которые сэкономили, чтобы снизить стоимость.

Все это сводится к меньшему количеству обновлений ОС и безопасности, а когда обновления все-таки выходят, то с довольно большой задержкой по сравнению с конкурентами, что делает пользователей уязвимыми для атак. А что касается некоторых моделей серии G, то Motorola не гарантирует никаких обновлений ОС. С другой стороны, флагманы вроде Signature имеют длительную программную поддержку. Поэтому лучше выбирать премиальные устройства Motorola.

Смартфон Moto G77 Фото: Motorola

Не лучшие камеры

Следуя тенденциям бюджетных брендов, еще один способ сэкономить деньги при разработке телефона — установить не самые передовые камеры. Оптимизация изображений на устройствах Motorola тоже оставляет желать лучшего. В итоге, и аппаратная, и программная части камер недостаточно качественные.

С другой стороны, более дорогие устройства бренда, такие как Edge, обычно оснащены датчиками с высоким разрешением, которые можно использовать с модифицированной версией приложения GCam, чтобы обойти родное ПО камеры Motorola, если оно окажется недостаточно эффективным. И все же для получения качественных фотографий необходим хороший датчик. Именно здесь бюджетные продукты Motorola оказываются несостоятельными, и даже модифицированная версия GCam не сможет исправить снимки с сенсоров низкого качества.

Итак, если вы собираетесь купить новый телефон и рассматриваете Motorola, обязательно обратите внимание на тип установленных датчиков камеры. Чем больше мегапикселей, тем лучше разрешение — и, исходя из этого, вы можете использовать сторонние или модифицированные приложения для обработки изображений.

Смартфон Motorola Moto G13 Фото: expertreviews.com

Реклама и лишние приложения

Наконец, еще один способ снизить затраты на производство смартфонов — это субсидирование, которое может осуществляться путем продажи рекламы. Например, приложение Glance for Motorola — это замена экрана блокировки, установленная по умолчанию на некоторых моделях Edge и G-серии, и оно показывает пользователю рекламу прямо на экране.

Компания также была уличена в перехвате ссылок и замене их партнерскими ссылками, хотя компания утверждает, что прекратила эту практику. На устройствах также можно найти сторонние приложения, такие как TikTok, что может свидетельствовать о платном размещении с целью снижения неудобств при первоначальном использовании этих приложений. Имеются и игры с высокой монетизацией, такие как Monopoly GO и Candy Crush Saga. Многие из этих приложений можно отключить и заменить сторонними приложениями, выполняющим ту же функцию, но без раздражающей рекламы.

Зачем это Motorola? Так бренд снижает затраты, обеспечивая свою конкурентоспособность в сегменте смартфонов среднего и низкого ценового диапазона.

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