У якого смартфона Samsung краща камера: Galaxy Z Fold 8 проти Fold 8 Ultra (фото)

Компанія Samsung нещодавно випустила лінійку флагманських складаних смартфонів, включно з Galaxy Z Fold 8 проти Fold 8 Ultra. Обидва смартфони отримали потужні камери, однак Galaxy Z Fold 8 не має спеціального телеоб'єктива з зумом.

Щоб вияснити, наскільки критичною є наявність окремої камери з оптичним зумом, експерт з технологій Марк Спунауер провів тестування камер Samsung Galaxy Z Fold 8 та Samsung Fold 8 Ultra. Результатами він поділився у статті для Tom's Guide.

Fold 8 проти Fold 8 Ultra: вантажівка з морозивом (4x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

На знімках вантажівки з морозивом здається, що різниця невелика. Проте при детальнішому розгляді можна помітити, що фотографія з Fold 8 Ultra має чіткіший текст, особливо навколо слів Cups та Shakes. Загалом фото з Fold 8 Ultra виглядає чіткішим.

Fold 8 проти Fold 8 Ultra: вантажівка з морозивом (10x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

При 10-кратному збільшенні різниця між фото з Fold 8 Ultra та Galaxy Z Fold 8 майже непомітна. Цифрові зуми на обох телефонах ледве розрізняють текст під малюнками морозива.

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Fold 8 проти Fold 8 Ultra: вулиця (3x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Далі Спунауер вирішив порівняти справжній 3-кратний оптичний зум на Fold 8 Ultra з 3-кратним цифровим зумом на Galaxy Fold 8. Фото вулиці показали, що Galaxy Z Fold 8 здатен видати більш ніж гідний результат, не сильно поступаючись Fold 8 Ultra за рівнем деталізації. Експерт також зазначив, що йому більше подобається трохи яскравіша експозиція у Galaxy Fold 8.

Fold 8 проти Fold 8 Ultra: статуя (10x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

При 10-кратному збільшенні Fold 8 Ultra явно виривається вперед. Fold 8 Ultra більш деталізовано зняв статую, тоді як зображення з Galaxy Fold 8 виглядає дещо розмитим та втрачає частину деталей у тінях.

Fold 8 проти Fold 8 Ultra: вуличний знак (4x) (30x)

Фото на Galaxy Z Fold 8 та Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

На цьому фото Fold 8 Ultra краще передає текст, однак стовп вуличного знаку виглядає трохи краще на Galaxy Fold 8. При 30-кратному збільшенні Fold 8 Ultra однозначно лідирує завдяки кращій деталізації літер.

Підсумок

Спунауер зазначив, що наявність спеціального телеоб'єктива, безумовно, допомагає робити кращі фото, але різниця не була такою разючою, як він очікував. На думку автора, ця різниця сама по собі не варта додаткових 200 доларів

Водночас варто враховувати, що Fold 8 Ultra має й інші переваги порівняно з Galaxy Fold 8. Fold 8 Ultra пропонує більший екран та довший час роботи від акумулятора, тоді як Galaxy Fold 8 вирізняється свіжим компактним дизайном.

Нагадаємо, раніше експерти порівняли камери смартфонів Samsung Galaxy S26 Ultra та OnePlus 15.

Фокус також повідомляв, що Huawei представила смартфон Pura 90 Pro Max з основною камерою на 200 МП.