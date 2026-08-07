Який флагман Samsung купити у 2026 році: Galaxy S27 Ultra проти Galaxy S26 Ultra

На початку 2027 року Samsung випустить новий флагманський смартфон Galaxy S27 Ultra, який має отримати низку покращень порівняно з нинішнім Galaxy S26 Ultra.

Витоки інформації свідчать про те, що Samsung зосереджується на вдосконаленні свого флагмана, а не на його повному редизайні. З огляду на наявну інформацію, експерт порталу Gizmochina порівняв характеристики Galaxy S26 Ultra та Galaxy S27 Ultra.

Дизайн

Очікується, що Galaxy S27 Ultra збереже основні риси дизайну Galaxy S26 Ultra, включно з алюмінієвим корпусом, захистом Gorilla Glass Armor 2, водо- та пилонепроникністю IP68, вбудованим стилусом S Pen та ультразвуковим сканером відбитків пальців.

Дисплей

Galaxy S27 Ultra Фото: Скриншот

За даними інсайдерів, Galaxy S27 Ultra матиме той самий 6,9-дюймовий динамічний AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+ та піковою яскравістю до 2600 ніт, що й Galaxy S26 Ultra.

Відео дня

Якщо Samsung не впровадить в останню хвилину покращення панелі, якість перегляду має залишитися майже ідентичною. Покращення, ймовірно, будуть пов'язані виключно з оптимізацією програмного забезпечення та кращою енергоефективністю.

Продуктивність

За чутками, найбільшим оновленням Galaxy S27 Ultra стане процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, побудований за 2-нм технологічним процесом, який замінить Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм) у Galaxy S26 Ultra.

Новий чипсет у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR6 та сховищем UFS 5.0 має забезпечити швидшу продуктивність, покращені функції штучного інтелекту та кращу ефективність. Окрім того, Galaxy S27 Ultra вийде одразу на Android 17.

Акумулятор

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Точних даних про акумулятор поки немає, проте підвищена ефективність процесора Galaxy S27 Ultra може призвести до збільшення часу автономної роботи. Параметри зарядки, скоріш за все, залишаться незмінними: швидка дротова, бездротова Qi2 та зворотна бездротова зарядка.

Камера

Витоки вказують на те, що Galaxy S27 Ultra збереже ту саму основну камеру на 200 МП, надширококутний об'єктив на 50 МП, телеоб'єктив на 10 МП з 3-кратним збільшенням та перископний об'єктив на 50 МП з 5-кратним збільшенням на 50 МП, що й Galaxy S26 Ultra. Замість нових сенсорів Samsung може покращити якість зображення за рахунок кращої обробки на базі штучного інтелекту.

Вердикт

Samsung Galaxy S26+ та Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Phone Arena

Ключовим покращенням Galaxy S27 Ultra, схоже стане продуктивність, тоді як дисплей, камери та преміальний дизайн залишаться практично незмінними. Він може стати кращим довгостроковим вибором для користувачів, які бажають отримати найновіші технології Samsung.

Важливо

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Важливо також те, що Samsung може утриматись від стрибка цін, ціну зберігши вартість флагмана на рівні близько 1300 доларів. Тим не менш, після виходу Galaxy S27 Ultra торішній Galaxy S26 Ultra, очевидно, подешевшає. Це зробить флагман 2025 року кращим варіантом для тих, хто хоче отримати преміальний смартфон за більш доступну ціну.

Нагадаємо, експерт порівняв камери Samsung Galaxy Z Fold 8 проти Samsung Fold 8 Ultra.

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