Кращий смартфон Android середнього класу: Nothing Phone (4a) проти Vivo Y500 (фото)

Смартфони Nothing Phone (4a) та Vivo Y500 пропонують чудове співвідношення ціни та якості, однак орієнтовані на дуже різних користувачі.

Попри те, що обидві моделі належать до середнього сегмента, Nothing Phone (4a) дещо дорожчий за Vivo Y500. Що зрозуміти, чи вартує він додаткових витрат, експерт порталу Gizmochina порівняв ці два смартфони з низкою критеріїв.

Дизайн

Nothing Phone (4a) Фото: gsmarena.com

Nothing Phone (4a) має характерний прозорий дизайн зі скляною передньою та задньою частинами, захистом Gorilla Glass 7i та фірмовим заднім світлодіодом сповіщень, що надає йому преміального вигляду.

Vivo Y500 виглядає простіше зі своєю пластиковою задньою частиною, пластиковою рамкою та скляною передньою частиною. При цьому перевершує конкурента за довговічністю, пропонуючи захист IP68/IP69 разом із сертифікацією MIL-STD-810H.

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Дисплей

Nothing Phone (4a) оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм, який підтримує 1 мільярд кольорів, HDR10+, зображення Ultra HDR та частоту оновлення 120 Гц.

Vivo Y500 має трохи більшу 6,83-дюймову AMOLED-панель з підтримкою HDR, частотою оновлення 120 Гц, вищою піковою яскравістю та дещо чіткішою роздільною здатністю.

Продуктивність

Vivo Y500 Фото: Vivo

Nothing Phone (4a) працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, побудованому за 4-нм технологічним процесом, у поєднанні зі швидшою пам’яттю UFS 3.1 та до 12 ГБ оперативної пам’яті. Цього достатньо для вимогливих ігор, багатозадачності та тривалого часу використанням програмного забезпечення.

Vivo Y500 має процесор Unisoc T7300 з пам’яттю UFS 2.2, що робить його придатним для щоденних програм, соціальних мереж, потокового передавання та казуальних ігор. Обидва пристрої працюють на Android 16, але Nothing довше отримуватиме оновлення програмного забезпечення.

Акумулятор

Vivo Y500 — це однозначний лідер, коли йдеться про термін служби акумулятора. Він отримав кремній-вуглецеву батарею ємністю 8100 мАг, яка підтримує зарядку 44 Вт з байпасну зарядку та зворотну дротову зарядку. Nothing Phone (4a) пропонує акумулятор ємністю 5080 мАг зі швидшою зарядкою 50 Вт.

Камера

Vivo Y500 Фото: Vivo

Nothing Phone (4a) може похвалитися універсальною системою з 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельним перископічним телеоб’єктивом з 3,5-кратним оптичним зумом та 8-мегапіксельною надширококутною камерою. Він підтримує запис відео у форматі 4K, Dolby Vision HDR, гіроскопічну електронну стабілізацію зображення та оптичну стабілізацію.

Важливо

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Vivo Y500 використовує 50-мегапіксельну основну камеру та допоміжний сенсор, обмежений записом відео у форматі 1080p. Цей смартфон може робити якісні знімки при денному світлі, однак він не може зрівнятись з Phone (4a).

Можливості фронтальних камер у обох смартфонів приблизно рівні. Вони використовують 32-мегапіксельні об’єктиви, здатні записувати відео у форматі 1080p.

Вердикт

Загалом Nothing Phone (4a) — потужніший універсальний смартфон, який пропонує помітно кращу продуктивність, набагато якіснішу основну камеру, швидшу пам'ять, просунутіший дисплей та тривалішу підтримку програмного забезпечення.

Тим не менш Vivo Y500 залишається надіним дешевшим смартфоном з витривалим акумулятором та добре захищеним корпусом.

Ціна Vivo Y500 в Україні — від 8 800 грн.

Ціна Nothing Phone (4a) в Україні — від 17 500 грн.

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