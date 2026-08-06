Який флагман Android кращий: Samsung Galaxy S26 Ultra чи Google Pixel 11 Pro XL (фото)

Компанія Google готується випустити преміальний смартфон Pixel 11 Pro XL з великим дисплеєм, який складе конкуренцію флагману Samsung Galaxy S26 Ultra.

Google Pixel 11 Pro XL уде представлений на заході Made by Google 12 серпня разом з рештою лінійки Pixel 11. З огляду на попередні витоки, експерт порталу Tom's Guide Том Прітчард вирішив порівняти характеристики флагманів Google Pixel та Samsung Galaxy.

Дизайн та дисплей

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Samsung Galaxy S26 Ultra має 6,9-дюймовий екран та важить 214 грами, тоді як Google Pixel 11 Pro XL отримає трохи менший 6,8-дюймовий дисплей та важитиме 224 грами. Більша вага Pixel 11 Pro XL частково зумовлена вбудованими магнітами для бездротової зарядки та аксесуарів.

Окрім того, Pixel 11 Pro XL пропонуватиме яскравіший дисплей, здатний сягати 3600 ніт. Для порівняння, пікова яскравість Galaxy S26 Ultra становить 2600 ніт. При цьому неясно, чи отримає смартфон Pixel антиблікове покриття, як у Galaxy.

Відео дня

Судячи з рендерів, Pixel 11 Pro XL має горизонтальну панель камери з трьома об'єктивами. Galaxy S26 Ultra залишається вірним класичному вертикальному модулю. Варто також зазначити, що Samsung не пропонує функцію Pixel Glow, яка очікується на Pixel 11 Pro XL.

Продуктивність

За чутками чип Tensor G6 для Pixel 11 Pro XL матиме сім ядер замість звичайних восьми, хоча й буде побудований за 2-нм техпроцесом TSMC, що покращує щільність транзисторів, а отже, підвищує продуктивність та енергоефективність.

Також очікується, що 11 Pro XL буде оснащений новим чипом безпеки Titan M3, який нібито матиме новий "тензорний процесор" і пропонуватиме сумісний із попередніми версіями захист від будь-яких майбутніх кібератак.

Водночас Прітчард зазначив, що Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy S26 Ultra має настільки високі показники продуктивності, що не варто очікувати рекордів від Pixel 11 Pro XL.

Камера

Рендер Pixel Google 11 Pro XL Фото: Android Headlines

На папері Galaxy S26 Ultra лідирує за можливостями для фотозйомки. Samsung оснастила його основною камерою на 200 МП, надширококутним об'єктивом на 50 МП, телеоб'єктивом на 50 МП з 5-кратним оптичним зумом та вторинним телеоб'єктивом на 10 МП з 3-кратним оптичним зумом, а також фронтальною камерою на 12 МП.

Натомість Pixel 11 Pro XL матиме 50-мегапіксельну основну камеру, 48-мегапіксельну надширококутну камеру та 48-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з 5-кратним оптичним зумом. Роздільна здатність фронтальної камери поки невідома, однак експерт розраховує на покращення порівняно з 42-мегапіксельним об'єктивом на Pixel 10 Pro XL.

Програмне забезпечення та ШІ

Смартфони Pixel, як правило, перевершують конкурентів, коли йдеться про програмне забезпечення. На користь Google також грає той факт, що Pixel 11 Pro XL буде на кілька місяців новішим за Galaxy S26 Ultra.

Важливо

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Pixel 11 Pro XL матиме звичайний набір програмних переваг Google, включаючи першочерговий доступ до останніх оновлень Android, щоквартальні випуски Pixel з новими функціями, а також найновіший і найкращий штучний інтелект.

Samsung, як правило, не сильно відстає та досить швидко надає нові оновлення користувачам. Просто не так швидко, як Google. Окрім того, Samsung багато інвестувала у штучний інтелект, тож може позмагатися з Pixel в інтелектуальних функціях.

Акумулятор

Pixel 11 Pro XL має трохи менший акумулятор ємністю 5115 мАг, ніж у його попередника Pixel 10 Pro XL. Під час тестування Pixel 10 Pro XL пропрацював 14 годин 35 хвилин, порівняно з 16 годинами 10 хвилинами, які продемонстрував Galaxy S26 Ultra. З цього можна зробити висновок, що Galaxy також перевершить новішого флагмана Google за витривалістю.

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