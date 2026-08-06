Какой флагман Android лучше: Samsung Galaxy S26 Ultra или Google Pixel 11 Pro XL (фото)

Компания Google готовится выпустить премиальный смартфон Pixel 11 Pro XL с большим дисплеем, который составит конкуренцию флагману Samsung Galaxy S26 Ultra.

Google Pixel 11 Pro XL был представлен на мероприятии Made by Google 12 августа вместе с остальными моделями линейки Pixel 11. Учитывая предварительные утечки, эксперт портала Tom's Guide Том Притчард решил сравнить характеристики флагманов Google Pixel и Samsung Galaxy.

Дизайн и дисплей

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен 6,9-дюймовым экраном и весит 214 граммов, тогда как Google Pixel 11 Pro XL получит чуть меньший 6,8-дюймовый дисплей и будет весить 224 грамма. Более высокий вес Pixel 11 Pro XL частично обусловлен встроенными магнитами для беспроводной зарядки и аксессуаров.

Кроме того, Pixel 11 Pro XL получит более яркий дисплей, способный достигать 3600 нит. Для сравнения, пиковая яркость Galaxy S26 Ultra составляет 2600 нит. При этом пока неясно, получит ли смартфон Pixel антибликовое покрытие, как у Galaxy.

Відео дня

Судя по рендерам, Pixel 11 Pro XL оснащен горизонтальной панелью камеры с тремя объективами. Galaxy S26 Ultra же остается верным классическому вертикальному модулю. Стоит также отметить, что Samsung не предлагает функцию Pixel Glow, которая ожидается в Pixel 11 Pro XL.

Производительность

По слухам, чип Tensor G6 для Pixel 11 Pro XL будет иметь семь ядер вместо обычных восьми, хотя и будет изготовлен по 2-нм технологическому процессу TSMC, что улучшает плотность транзисторов, а значит, повышает производительность и энергоэффективность.

Также ожидается, что 11 Pro XL будет оснащен новым чипом безопасности Titan M3, который, как утверждается, будет иметь новый "тензорный процессор" и обеспечит совместимую с предыдущими версиями защиту от любых будущих кибератак.

В то же время Притчард отметил, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy S26 Ultra демонстрирует настолько высокие показатели производительности, что не стоит ожидать рекордных результатов от Pixel 11 Pro XL.

Камера

Рендер Google Pixel 11 Pro XL Фото: Android Headlines

На бумаге Galaxy S26 Ultra лидирует по возможностям для фотосъемки. Samsung оснастила его основной камерой на 200 МП, сверхширокоугольным объективом на 50 МП, телеобъективом на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом и вторым телеобъективом на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, а также фронтальной камерой на 12 МП.

В свою очередь, Pixel 11 Pro XL получит 50-мегапиксельную основную камеру, 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 48-мегапиксельную телеобъективную камеру с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры пока неизвестно, однако эксперт рассчитывает на улучшение по сравнению с 42-мегапиксельным объективом на Pixel 10 Pro XL.

Программное обеспечение и ИИ

Смартфоны Pixel, как правило, превосходят конкурентов в плане программного обеспечения. В пользу Google также говорит тот факт, что Pixel 11 Pro XL будет на несколько месяцев новее Galaxy S26 Ultra.

Важно

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Pixel 11 Pro XL будет обладать стандартным набором программных преимуществ Google, включая приоритетный доступ к последним обновлениям Android, ежеквартальные выпуски Pixel с новыми функциями, а также новейшие и лучшие технологии искусственного интеллекта.

Samsung, как правило, не сильно отстает и довольно быстро предоставляет пользователям новые обновления. Просто не так быстро, как Google. Кроме того, Samsung вложила значительные средства в развитие искусственного интеллекта, поэтому может составить конкуренцию Pixel в плане интеллектуальных функций.

Аккумулятор

Pixel 11 Pro XL оснащен аккумулятором емкостью 5115 мАч, что немного меньше, чем у его предшественника Pixel 10 Pro XL. В ходе тестирования Pixel 10 Pro XL проработал 14 часов 35 минут, по сравнению с 16 часами 10 минутами, которые продемонстрировал Galaxy S26 Ultra. Из этого можно сделать вывод, что Galaxy также превзойдет более новый флагман Google по автономности.

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