Один из самых больших аккумуляторов по доступной цене: вышел смартфон Redmi Note 17 (фото)

Компания Redmi официально представила новый смартфон среднего класса Redmi Note 17, который отличается мощной батареей.

Redmi Note 17 уже вышел в Индии и вскоре ожидается на международном рынке. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Одним из основных преимуществ Redmi Note 17 стал кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 8000 мАч, способный обеспечить до трех дней стандартного использования. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и проводную обратную зарядку мощностью 22,5 Вт. Зарядное устройство входит в комплект.

Redmi Note 17 Фото: Redmi

Redmi Note 17 работает на базе процессора Snapdragon 5G от Qualcomm в сочетании с оперативной памятью объемом до 8 ГБ. Смартфон поддерживает дополнительные 8 ГБ виртуальной памяти, а объем хранилища можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

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Для защиты от перегрева при высоких нагрузках смартфон оснащен графитовой системой охлаждения площадью 10 416 мм². По данным Redmi, она оптимизирована для обеспечения бесперебойной работы в течение 48 месяцев.

Redmi Note 17 Фото: Redmi

Redmi Note 17 также оснащен 6,9-дюймовым TrueColor AMOLED-дисплеем с частотой обновления AdaptiveSync 120 Гц, 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3 и пиковой яркостью до 1800 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а технология HydroTouch 2.0 позволяет ему реагировать даже на мокрые пальцы.

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Что касается камеры, смартфон оснащен 50-мегапиксельным основным объективом с двукратным зумом и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Дополнительные функции включают защиту по стандарту IP65, встроенный сканер отпечатков пальцев и усиленный внутренний каркас.

Redmi Note 17 поставляется с предустановленной ОС Android 16 на базе HyperOS 3. Всего смартфон получит четыре обновления ОС Android и шесть лет обновлений безопасности. Доступные цвета — Dark Night, Arctic Blue и Starlight Purple.

Рекомендуемые цены на Redmi Note 17:

6 ГБ + 128 ГБ — около 300 долларов (13 400 грн).

8 ГБ + 128 ГБ — около 325 долларов (14 520 грн).

Напомним, что Redmi в настоящее время готовится к презентации нового субфлагманского смартфона K100 Pro.

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