Более дешевый флагман с камерой на 200 МП: сколько стоит новый Redmi K100 Pro (фото)

Бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, готовится представить новый субфлагманский смартфон K100 Pro.

Накануне официального запуска Redmi K100 Pro компания раскрыла несколько ключевых характеристик новинки в своем блоге на Weibo.

Redmi K100 Pro получил тройную заднюю камеру, включающую основной сенсор на 200 МП с оптической стабилизацией изображения. Также упоминаются сверхширокоугольная камера и телеобъектив с поддержкой макросъемки на расстоянии 10 см. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 V и оснащен 6,59-дюймовым дисплеем.

Redmi K100 Pro Фото: Xiaomi

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В другой публикации Redmi сообщила, что K100 Pro оснащен аккумулятором емкостью 8580 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, проводную обратную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную обратную зарядку мощностью 22,5 Вт.

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Redmi K100 Pro также прошел тестирование в бенчмарке Geekbench. Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти он набрал 3429 баллов в одноядерном режиме и 10 461 балл в многоядерном.

Ожидается, что Redmi K100 Pro будет представлен в Китае 11 августа.

Цена Redmi K100 Pro — около 4000 юаней (примерно 26 440 грн).

Напомним, что Honor готовится представить концептуальный смартфон Robot Phone с инновационной камерой на 200 МП.

Фокус также сообщал, что Samsung Galaxy A35 оснащён одной из лучших камер в своём ценовом сегменте.