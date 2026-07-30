Дизайн смартфона Redmi K100 Pro с дисплеем 185 Гц показали в сети до анонса (фото)

В сети появился рекламный постер будущего смартфона Redmi K100 Pro, раскрывший дизайн и ключевые особенности мощного флагмана.

Телефон получит дисплей с рекордной частотой обновления 185 Гц, флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аудиосистему, настроенную совместно с Bose, пишет Gizmochina.

Дизайн, экран и аудиосистема

Главным цветом Redmi K100 Pro станет глубокий вишнево-красный (Deep Cherry Red) с матовым покрытием. На тыльной стороне расположен блок с тремя модулями камер и стереодинамиками Bose. Лицевая панель оснащена AMOLED-экраном с геймерской частотой обновления 185 Гц. Для безопасной разблокировки используется ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев под экраном, а сам корпус получил защиту от воды и пыли.

Постер смартфона Redmi K100 Pro Фото: Скриншот

Производительность, камера и автономность

Смартфон ранее прошел тестирование в бенчмарке Geekbench: в связке с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти Redmi K100 Pro набрал 3429 баллов в одноядерном режиме и 10 461 балл в многоядерном. По данным инсайдеров, аппарат также оснащен двухчиповой архитектурой для обработки графики, основной камерой на 200 Мп с поддержкой макросъемки и аккумулятором емкостью свыше 8000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Відео дня

Официальная презентация серии Redmi K100 состоится 31 июля на выставке ChinaJoy 2026 в Шанхае.

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