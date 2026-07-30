Какой недорогой Android-смартфон лучше: Samsung Galaxy A27 5G против Vivo T5e (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy A27 5G и Vivo T5e отличаются отличным соотношением цены и характеристик, однако у них несколько разные приоритеты.

Samsung предлагает AMOLED-дисплей, универсальную камеру и долгосрочную поддержку программного обеспечения, тогда как смартфон Vivo ориентирован на доступность и продолжительность работы от аккумулятора. Более подробно эти два устройства сравнили эксперты портала Gizmochina.

Дизайн

Galaxy A27 Фото: скриншот

Galaxy A27 5G оснащен пластиковой рамкой, защитным стеклом Gorilla Glass Victus+ с двух сторон и защитой от пыли и брызг по стандарту IP64. В целом дизайн Samsung выглядит более премиальным, чем у конкурента.

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В свою очередь, Vivo T5e делает ставку на практичность и доступность. Он имеет сертификат IP64 и соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H, однако пластиковая задняя панель и несколько устаревший форм-фактор придают ему менее изысканный вид.

Відео дня

Дисплей

Vivo T5e Фото: Vivo

Samsung оснастила Galaxy A27 5G 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Он обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный цвет и плавную анимацию.

Vivo T5e оснащен 6,74-дюймовым дисплеем HD+ IPS LCD с частотой обновления 90 Гц и яркостью 570 нит. Он вполне подходит для повседневных задач, однако по большинству параметров значительно уступает Galaxy A27.

Производительность

Galaxy A27 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A27 5G работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с быстрой памятью UFS 3.1 и до 8 ГБ оперативной памяти. Обещанные шесть основных обновлений Android делают его удивительно долговечным для бюджетного смартфона.

Vivo T5e оснащен устаревшим чипсетом Unisoc T7225 с памятью eMMC 5.1 и 4 ГБ оперативной памяти. Мощности T5e достаточно для обмена сообщениями, социальных сетей и легких приложений, однако Galaxy A27 будет казаться более быстрым.

Аккумулятор

Vivo T5e лидирует благодаря более емкому аккумулятору на 5500 мАч и поддержке обратной проводной зарядки, что позволяет использовать смартфон в качестве powerbank. Galaxy A27 имеет аккумулятор меньшей емкости — 5000 мАч, но гораздо более быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Камера

Vivo T5e Фото: Vivo

Galaxy A27 оснащен тройной камерой, в которую входит 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельный макрообъектив. Смартфон снимает видео в формате 4K со скоростью 30 кадров/с. Спереди расположена 12-мегапиксельная фронтальная камера, способная записывать видео в формате 1080p.

Vivo T5e оснащен одной 8-мегапиксельной задней камерой, которая снимает видео в формате 1080p, а также 5-мегапиксельной селфи-камерой. Смартфон делает приемлемые фотографии при дневном свете, однако ему не хватает детализации, динамического диапазона и универсальности по сравнению с Samsung.

Заключение

Для большинства пользователей Samsung Galaxy A27 5G станет лучшим выбором благодаря более современному дизайну, лучшему дисплею, более быстрой работе, более мощным камерам и более длительной поддержке программного обеспечения.

С другой стороны, Vivo T5e — это смартфон начального уровня с отличным временем автономной работы и более привлекательной ценой. Однако придется смириться с некоторыми компромиссами в отношении камеры, дисплея и производительности.

Цена Samsung Galaxy A27 — 260 долларов (около 11 600 грн)

Цена Vivo T5e — 170 долларов (около 7 585 грн).

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