Який недорогий Android-смартфон кращий: Samsung Galaxy A27 5G проти Vivo T5e (фото)

Смартфони Samsung Galaxy A27 5G та Vivo T5e вирізняються чудовим співвідношенням ціни та характеристик, однак мають дещо різні пріоритети.

Samsung пропонує AMOLED-дисплей, універсальну камеру та тривалу підтримка програмного забезпечення, тоді як смартфон Vivo зосереджений на доступності та тривалості роботи від акумулятора. Детальніше ці два пристрої порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн

Galaxy A27 Фото: скриншот

Galaxy A27 5G отримав пластикову рамку, захисне скло Gorilla Glass Victus+ з двох боків та захист від пилу та бризок за стандартом IP64. Загалом дизайн Samsung здається більш преміальним, ніж у конкурента.

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Натомість Vivo T5e віддає перевагу практичності та доступності. Він має сертифікацію IP64 та відповідає стандарту міцності MIL-STD-810H, проте пластикова задня панель та дещо застарілий формфактор надають йому менш вишуканого вигляду.

Відео дня

Дисплей

Vivo T5e Фото: Vivo

Samsung оснастила Galaxy A27 5G 6,7-дюймовим дисплеєм Full HD+ Super AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Він забезпечує насичені барви, глибокий чорний колір та плавну анімацію.

Vivo T5e отримав 6,74-дюймовий дисплей HD+ IPS LCD з частотою оновлення 90 Гц та яскравістю 570 ніт. Він задовільний для повсякденних завдань, проте значно поступається Galaxy A27 за більшістю параметрів.

Продуктивність

Galaxy A27 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A27 5G працює на процесорі Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні зі швидкою пам'яттю UFS 3.1 та до 8 ГБ оперативної пам'яті. Обіцяні шість основних оновлень Android роблять його напрочуд довговічним для бюджетного смартфона.

Vivo T5e використовує старий чипсет Unisoc T7225 з пам'яттю eMMC 5.1 та 4 ГБ оперативної пам'яті. Потужності T5e достатньо для обміну повідомленнями, соціальних мереж та легких програм, однак Galaxy A27 відчуватиметься швидшим.

Акумулятор

Vivo T5e лідирує завдяки більшому акумулятору ємністю 5500 мАг та підтримці зворотної дротової зарядки, що дозволяє використовувати смартфон як повербанк. Galaxy A27 має менший акумулятор на 5000 мАг, але набагато швидшу зарядку потужністю 25 Вт.

Камера

Vivo T5e Фото: Vivo

Galaxy A27 оснащений потрійною камерою, що включає з 50-мегапіксельний основний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, 5-мегапіксельну надширококутну камеру та 2-мегапіксельний макрооб'єктив. Смартфон знімає відео 4K зі швидкістю 30 кадрів/с. Спереду єи12-мегапіксельна фронтальна камера, здатна записувати відео 1080p.

Vivo T5e отримав одну 8-мегапіксельну задню камеру, яка знімає відео у форматі 1080p, а також 5-мегапіксельною камерою для селфі. Смартфон робить прийнятні фотографії при денному світлі, однак йому бракує деталізації, динамічного діапазону та універсальності порівняно з Samsung.

Висновок

Для більшості Samsung Galaxy A27 5G буде кращим вибором завдяки сучаснішому дизайну, кращому дисплею, швидшій роботі, потужнішим камерам та тривалішій підтримці програмного забезпеченням.

З іншого боку Vivo T5e являє собою смартфон початкового рівня з чудовим часом автономної роботи та більш привабливою ціною. Однак доведеться змиритися з компромісами щодо камери, дисплея та продуктивності.

Ціна Samsung Galaxy A27 — 260 доларів (близько 11 600 грн)

Ціна Vivo T5e — 170 доларів (близько 7 585 грн).

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