Дизайн смартфона Redmi K100 Pro з дисплеєм 185 Гц опублікували в мереж до анонсу (фото)

У мережі з'явився рекламний постер майбутнього смартфона Redmi K100 Pro, який розкрив дизайн та ключові особливості потужного флагмана.

Смартфон отримає дисплей із рекордною частотою оновлення 185 Гц, флагманський чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 та аудіосистему, розроблену спільно з Bose, пише Gizmochina.

Дизайн, екран та аудіосистема

Головним кольором Redmi K100 Pro стане глибокий вишнево-червоний (Deep Cherry Red) з матовим покриттям. На задній панелі розташований блок із трьома модулями камер та стереодинаміками Bose. Передня панель оснащена AMOLED-екраном із геймерською частотою оновлення 185 Гц. Для безпечного розблокування використовується ультразвуковий 3D-сканер відбитків пальців під екраном, а сам корпус отримав захист від води та пилу.

Постер смартфона Redmi K100 Pro Фото: Скріншот

Продуктивність, камера та автономність

Цей смартфон раніше пройшов тестування в бенчмарку Geekbench: у поєднанні з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 16 ГБ оперативної пам'яті Redmi K100 Pro набрав 3429 балів у одноядерному режимі та 10 461 бал у багатоядерному. За даними інсайдерів, пристрій також оснащений двочіповою архітектурою для обробки графіки, основною камерою на 200 Мп з підтримкою макрозйомки та акумулятором ємністю понад 8000 мА·год з підтримкою бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Відео дня

Офіційна презентація серії Redmi K100 відбудеться 31 липня на виставці ChinaJoy 2026 у Шанхаї.

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