Дешевший флагман з камерою на 200 МП: скільки коштує новий Redmi K100 Pro (фото)

Бренд Redmi, що належить Xiaomi, готується представити новий субфлагманський смартфон K100 Pro.

Напередодні офіційного запуску Redmi K100 Pro компанія розкрила кілька ключових характеристик новинки у своєму блозі на Weibo.

Redmi K100 Pro отримав потрійну задню камеру, що включає основний сенсор на 200 МП з оптичною стабілізацією зображення. Також згадується надширококутна камера та телеоб'єктив з підтримкою макрозйомки на відстані 10 см. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 V та має 6,59-дюймовий дисплей.

Redmi K100 Pro Фото: Xiaomi

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В іншій публікації Redmi повідомила, що K100 Pro оснащений акумулятором ємністю 8580 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт, бездротову зарядку потужністю 50 Вт, дротову зворотну зарядку потужністю 27 Вт та бездротову зворотну зарядку потужністю 22,5 Вт.

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Redmi K100 Pro також пройшов тестування в бенчмарку Geekbench. Завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 16 ГБ оперативної пам'яті він набрав 3429 балів у одноядерному режимі та 10 461 бал у багатоядерному.

Очікується, що Redmi K100 Pro буде представлений в Китаї 11 серпня.

Ціна Redmi K100 Pro — близько 4000 юанів (приблизно 26 440 грн).

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