Один з найбільших акумуляторів за доступну ціну: вийшов смартфон Redmi Note 17 (фото)

Компанія Redmi офіційно представила новий смартфон середнього класу Redmi Note 17, який вирізняється потужною батареєю.

Redmi Note 17 вже вийшов в Індії та незабаром очікується на міжнародному ринку. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Однією з основних переваг Redmi Note 17 став кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 8000 мАг, здатний забезпечити до трьох днів стандартного використання. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт та дротову зворотну зарядку потужністю 22,5. Зарядний пристрій входить в комплект.

Redmi Note 17 Фото: Redmi

Redmi Note 17 працює на базі процесора Snapdragon 5G від Qualcomm у поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 8 ГБ. Смартфон підтримує додаткові 8 ГБ віртуальної пам'яті, а сховище можна розширити до 2 ТБ за допомогою карти microSD.

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Для захисту він перегрівання під час навантажень смартфон отримав графітову систему охолодження площею 10 416 мм². За даними Redmi, вона оптимізована для забезпечення безперебійної роботи до 48 місяців.

Redmi Note 17 Фото: Redmi

Redmi Note 17 також оснащений 6,9-дюймовим TrueColor AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення AdaptiveSync 120 Гц, 100-відсотковим охопленням колірної гами DCI-P3 та піковою яскравістю до 1800 ніт. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i, а технологія HydroTouch 2.0 дозволяє йому реагувати навіть на мокрі пальці.

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Що стосується камери, смартфон отримав 50-мегапіксельний основний об’єктив з двократним зумом та 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Додаткові функції включають захист IP65, вбудований сканер відбитків пальців та посилений внутрішній каркас.

Redmi Note 17 постачається з попередньо встановленою Android 16 з HyperOS 3. Загалом смартфон отримає чотири оновлення ОС Android та шість років оновлень безпеки. Доступні кольори — Dark Night, Arctic Blue та Starlight Purple.

Рекомендовані ціни Redmi Note 17:

6 ГБ + 128 ГБ — близько 300 доларів (13 400 грн).

8 ГБ + 128 ГБ — близько 325 доларів (14 520 грн).

Нагадаємо, Redmi наразі готується представити новий субфлагманський смартфон K100 Pro.

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