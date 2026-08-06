Недорогий, але надійний смартфон: модель початкового рівня отримала чудовий екран та ШІ-функції (фото)

Японська компанія Sharp анонсувала новий доступний смартфон під назвою Sharp AQUOS Wish 6.

Очікується, що Sharp AQUOS Wish вийде на японському ринку в середині вересня. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Sharp AQUOS Wish 6 позиціонується як бюджетний, але надійний смартфон для повсякденного використання. Він працює на базі чипсета початкового рівня MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті.

Кольори Sharp AQUOS Wish 6 Фото: Sharp

Телефон отримав 6,6-дюймовий дисплей HD+ з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1000 ніт. Товщина пристрою складає 8,33 мм, а вага — 189 г. За даними Sharp, він на 20% міцніший, ніж його попередник.

Sharp AQUOS Wish 6 використовує акумулятор ємністю 5000 мАг та підтримує функцію інтелектуальної зарядки, призначену для уповільнення зносу акумулятора з часом. Смартфон також оснащений 50,1-мегапіксельною основною камерою з діафрагмою f/1.8 та 8-мегапіксельною фронтальною камерою з діафрагмою f/2.0.

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Sharp обіцяє для AQUOS Wish 6 два основних оновлення ОС плюс чотири роки оновлень безпеки. Телефон постачається з попередньо встановленою Android 16. Є підтримка розблокування відбитком пальця та обличчям, FeliCa для мобільних платежів, дві SIM-картки з nanoSIM та eSIM, розширення microSD до 2 ТБ та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Однією з цікавих функцій Sharp AQUOS Wish 6 також є вбудована "сигналізація про злочин", яка вмикає гучний сигнал, якщо хтось трясе телефон, а потім автоматично телефонує попередньо встановленим контактам для екстрених випадків і надсилає їм повідомлення про місцезнаходження. Також є аналіз дзвінків на основі ШІ, який може розпізнавати потенційні шахрайства.

Ціна Sharp AQUOS Wish 6 офіційно ще не розголошення. Попередню модель Sharp AQUOS Wish 5 сьогодні можна купити в Україні за ціною від 11 200 до 15 200 гривень.

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