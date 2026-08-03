Параметри флагмана за доступну ціну: новий смартфон отримав батарею на 9000 мАг та потужний чип

Компанія iQOO готується представити новий смартфон Neo 11S, характеристики якого вже з’явилися в мережі.

iQOO Neo 11S позиціонується як бюджетний флагман, орієнтований на продуктивність. Деталі про смартфон розкрив портал Gizmochina, посилаючи на авторитетного інсайдера.

Продуктивність iQOO Neo 11S

Повідомляється, що iQOO Neo 11S буде оснащений глибоко модифікованою версією чипсета MediaTek Dimensity 9500. Процесор працюватиме на дещо нижчих тактових частотах, ніж стандартний варіант, але отримає програмне налаштування від iQOO для покращення продуктивності, стабільності в іграх та енергоефективності.

На Geekbench модель з 16 ГБ оперативної пам’яті набрала 3395 в одноядерному тесті та 10 312 у багатоядерому. Очікується, що телефон буде доступний у кількох конфігураціях: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ та 16 ГБ + 512 ГБ.

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Інші характеристики iQOO Neo 11S

Інформатор також стверджує, що iQOO Neo 11S отримає плоский 2K-дисплей, виготовлений з використанням нового технологічного процесу. Це зробить його єдиним смартфоном у своєму ціновому сегменті, який поєднує 2K-панель з чипом Dimensity 9500.

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Ще одною перевагою iQOO Neo 11S може стати потужний акумулятор ємністю понад 9000 мАг. Батарея, ймовірно, підтримуватиме зарядку потужністю 100 Вт, проте бездротової зарядки може не бути.

Інші очікувані характеристики iQOO Neo 11S включають 3D-сканер відбитків пальців та захист від пилу та води за стандартами IP68 і IP69. Смартфон продаватиметься у кольорах Light White, Shadow Black та Wind Chaser.

Ціна iQOO Neo 11S поки не розголошується, однак вартість базової версії iQOO Neo 11 в Україні становить приблизно від 23 699 до 25 428 грн за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

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