Параметры флагмана по доступной цене: новый смартфон получил батарею на 9000 мАч и мощный чип

Компания iQOO готовится представить новый смартфон Neo 11S, характеристики которого уже появились в сети.

iQOO Neo 11S позиционируется как бюджетный флагман, ориентированный на производительность. Детали о смартфоне раскрыл портал Gizmochina, посылая на авторитетного инсайдера.

Производительность iQOO Neo 11S

Сообщается, что iQOO Neo 11S оснащен глубоко модифицированной версией чипсета MediaTek Dimensity 9500. Процессор будет работать на несколько более низких тактовых частотах, чем стандартный вариант, но получит программную настройку от iQOO для улучшения производительности, стабильности в играх и энергоэффективности.

На Geekbench модель с 16 ГБ оперативной памяти набрала 3395 в одноядерном тесте и 10312 в многоядерном. Ожидается, что телефон будет доступен в нескольких конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ.

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Другие характеристики iQOO Neo 11S

Информатор также утверждает, что iQOO Neo 11S получит плоский 2K-дисплей, изготовленный с использованием нового технологического процесса. Это сделает его единственным смартфоном в своем ценовом сегменте, объединяющем 2K-панель с чипом Dimensity 9500.

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Еще одним преимуществом iQOO Neo 11S может стать мощный аккумулятор емкостью более 9000 мАч. Батарея, по всей вероятности, будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт, однако беспроводной зарядки может не быть.

Другие ожидаемые характеристики iQOO Neo 11S включают 3D-сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Смартфон будет продаваться в цветах Light White, Shadow Black и Wind Chaser.

Цена iQOO Neo 11S пока не разглашается, однако стоимость базовой версии iQOO Neo 11 в Украине составляет примерно от 23699 до 25428 грн за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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