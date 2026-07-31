Аккумулятор на 7000 мАч и плавный экран: OnePlus выпустила недорогой смартфон N6x (фото)

Компания OnePlus представила бюджетный смартфон OnePlus N6x, который стал более доступной версией базовой модели OnePlus N6.

Характеристики нового смартфона OnePlus N6x уже официально опубликованы на индийском сайте бренда.

OnePlus N6x работает на процессоре MediaTek Dimensity 6360 Apex в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Также доступна более доступная версия с 64 ГБ встроенной памяти. Приятным бонусом является слот для карт microSD.

OnePlus N6x Фото: OnePlus

Одним из ключевых преимуществ OnePlus N6x стал аккумулятор емкостью 7000 мАч, который обеспечивает до 20,56 часов непрерывного воспроизведения видео на одном заряде. Кроме того, 6,8-дюймовый IPS-экран смартфона имеет разрешение HD+ и частоту обновления до 120 Гц.

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OnePlus N6x оснащен основной камерой на 13 МП и фронтальной камерой на 5 МП. Смартфон поддерживает 5G, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и GPS. Также в нем есть разъем USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев, защита от пыли и воды по стандарту IP64 и сертификация MIL-STD-810H.

Новинка работает под управлением OxygenOS 16 на базе Android 16. Доступные цвета — Burgundy Red и Ice Blue.

Цвета OnePlus N6x Фото: OnePlus

Цена OnePlus N6x:

4 ГБ/64 ГБ — 199 долларов (около 8 886 грн).

4 ГБ/128 ГБ — 220 долларов (около 9 824 грн).

Напомним, что компания Xiaomi объявила дату презентации смартфонов среднего класса Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max.

Фокус также сообщал, что компания Oppo обнародовала некоторые характеристики будущего смартфона A7 Pro Max.